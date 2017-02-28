Мужчина на кухне - 2.0. № 6: Отбивные по-царски (ФОТО, ВИДЕО)

18:15, 28 февраля 2017, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает проект «Мужчина на кухне» в новом формате в партнерстве с гипермаркетом «Империал». Очередным участником проекта стал псковский предприниматель Александр Румянцев.

Александр вообще-то повар по профессии: после окончания кулинарного техникума он даже успел поработать в двух псковских кафе и всерьез мечтал когда-нибудь однажды стать шефом. Однако затем переквалифицировался в менеджеры: работал в федеральных компаниях и в Псковской области, и в других городах по всему Северо-Западу. А накопив солидный опыт, решил открыть собственное дело: создал сеть кофейных автоматов, открыл сперва интернет-магазин по продаже кофе и чая, а затем и торговую точку в «офлайне». Теперь в планах у него небольшая кофейня.

Наш «мужчина на кухне» любит и умеет готовить (специальное образование обязывает), но в последнее время делает это только по праздникам. Для проекта ПАИ он выбрал «отбивные по-царски»: очень бюджетное, несмотря на громкое название, блюдо, которое научился готовить в кафе, где начинал свою недолгую карьеру повара. Эти «антикризисные» отбивные стоят в несколько раз меньше пафосного стейка, но отлично выглядят и очень вкусны. Отличный вариант для приема неожиданных гостей!

Рецепт:

Нарезаем карбонад на небольшие ломтики.

Отбиваем их, одновременно немного растягивая.

Солим и перчим.

Обваливаем в панировке.

Мелко нарезаем чеснок. Усердствовать с нарезкой не надо – пусть чувствуется вкус и фактура.

Для кляра смешиваем яйца с чесноком и небольшим количеством майонеза.

Взбиваем, но без фанатизма: пусть смесь будет немного неоднородной, так получится пышнее.

Окунаем отбивные в кляр…

И выкладываем на сковородку.

Сильно разогревать ее не надо. Отбивные тонкие, и достаточно обжарить их по полторы минуты с каждой стороны.

В это время загружаем в фритюрницу замороженную картошку. Александр предпочитает волнистую: красивее выглядит, и не так слипается при жарке. Если нет фритюрницы - можно использовать обычную кастрюлю.

В готовый картофель фри добавляем смесь специй для курицы: там уже есть соль, перец, пряные травы.

Фигурно нарезаем овощи.

Украшаем готовое блюдо зеленью.