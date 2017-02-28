0
09:57
АВТОЭКСПЕРТ: 7 советов как не купить «автохлам»
09:48
Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой
08:16
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий
21:10
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
18:02
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
17:50
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Еще новости
  • Коротко
Общество

АВТОЭКСПЕРТ: 7 советов как не купить «автохлам»

В 1980 году в прокат вышла знаменитая комедия Роберта Земекиса «Подержанные автомобили» с Куртом Расселом в главной роли. В кинокартине ярко показано противостояние двух ушлых продавцов старых машин, их стремление заработать любой ценой. За 27 лет в индустрии торговли подержанными машинами мало что изменилось. Интернет пестрит снятыми на скрытую камеру видеороликами о том, как перекупщики автомобилей разводят покупателей, подсовывая некондиционный автохлам под видом «идеального состояния». Понятно, что «это бизнес». Вот только сокрытие фактов ДТП, «скручивание» пробега и замена документов уже граничат с мошенничеством. 

Написать текст на эту тему меня подвиг случай с одним знакомым. Он продал свой пикап Mitsubishi за вполне адекватную цену. Как оказалось, «перекупу». Спустя некоторое время он наткнулся на объявление о продаже своего бывшего автомобиля по цене на 100 тысяч выше изначальной, но с указанием совсем другого пробега (реальный пробег у машины при продаже был 180 тысяч километров) и недостоверных данных о количестве владельцев. Ради интереса автолюбитель позвонил продавцу и предложил проверить машину у официального дилера. Вот что из этого вышло:

Выводы напрашиваются сами собой - нельзя верить никому! Новый владелец не только скрутил пробег более чем в два раза, но и заменил документы на новые, а также отказался пройти проверку у офицального дилера. Давайте теперь попробуем разобраться подробнее с тем, на какие уловки идут эти «бизнесмены» ради того, чтобы подороже продать свой товар, а заодно разберемся, как не попасться на обман.

 

1. Скрученный пробег

Это самый популярный и простой способ обмануть покупателя. Для того, чтобы «скрутить» пробег у электронного одометра, большого ума не требуется. Для этого достаточно подключиться к бортовому компьютеру и при помощи специальной программы заменить данные. Легким движение руки подержанный автомобиль превращается в почти новенький.

Установить реальный пробег точно вам не удастся, но есть способы выявить обман. Например, обратиться к любому официальному дилеру с просьбой проверить машину на все виды работ, которые с ней были проведены. Базы у них, как правило, единые по стране. И вы сможете отследить все ТО, которые проходил этот автомобиль, а также узнать, на каких пробегах они были сделаны. Более того, если автомобиль побывал в ДТП и ремонтировался у дилера, это так же будет отражено в базе данных. Отказ пройти проверку у дилера - это стопроцентная гарантия того, что вас хотят обмануть. «Утерянная» сервисная книжка - еще один нехороший знак.

 

2. Чехлы на сиденьях

Помимо этого, всегда есть косвенные признаки солидного пробега: сильные потертости на сиденьях, руле, рычаге КПП, дверных ручках, кнопках стеклоподъемников, ручке отопления и других элементах салона, с которыми автомобилист контактирует при повседневной эксплуатации автомобиля. Заменить сиденья и руль перекуп не сможет - слишком это накладно. Потому частенько эти недостатки пытаются скрыть.

Модные чехлы из кожезаменителя стоят недорого. В сочетании с наполированной до блеска панелью выглядит вполне респектабельно и ухоженно. Но опытного человека марафетом не обманешь. Чехлы надо обязательно снять и проверить состояние сидений под ними. Химчистка салона может скрыть много «улик», но износ скрыть невозможно.



3. Подкрашивание или полное перекрашивание автомобиля

Как это ни парадоксально, но блестящий лучше нового автомобиль - это лишний повод призадуматься. Очень часто перекупы попросту «обливают» свежей краской автомобиль, не сильно соблюдая технологию. Через пару месяцев такая краска быстро отвалится, а радость от новенького авто сменится серьезным разочарованием. Для сокрытия гнилого днища его попросту заливают антигравийкой прямо по ржавчине и грязи. Колупать отверткой вам там не дадут, а значит, и обман вы не раскроете.

Для оценки состояния кузова лучше пригласить эксперта с толщиномером. Он не только проверит целостность и оригинальность краски, но и выявит скрытые недостатки. Например, следы серьезного ремонта несущих конструкций. 

 

4. Замена масла и присадки

Стучат клапана? Шумит мотор? Залегли кольца? Для перекупа это не проблема. Берем самое дешевое и густое масло, а также присадку, именуемую в автомобильной среде «медок». Заливаем. И вот уже ни дыма из трубы, ни посторонних звуков. Да и на щупе чистенькое масло. Увы, но дальнейшая судьба двигателя с таким вот пакетом допинга мало кого волнует. А для обманутого покупателя это чревато серьезными тратами.

Совет тут только один - после покупки сразу же меняйте расходники. Масло, фильтры, технические жидкости. При выборе автомобиля часть бюджета необходимо заложить на регламентные работы. Даже если автомобиль без проблем, а масло там родное, хуже от этого не будет. Лучше начать вести всю статистику обслуживания «с нуля».

 

5. Обнуление ошибок

Бортовой компьютер автомобиля записывает всю информацию о неисправностях тех или иных датчиков. История ошибок хранится в памяти до тех пор, пока ее не обнулили. Сделать это просто даже при помощи мобильного телефона и трехсотрублевого адаптера, купленного на общеизвестном китайском сайте. Обнуление ошибок, увы, никак не опознается. Лучше всего прокатиться на автомобиле, погонять его на предельных режимах, а потом снова просканировать. Текущие неисправности должны будут появиться в памяти бортового компьютера.

 

6. Утеря документов и получение нового ПТС

Большое количество владельцев и их частая смена вызывают обоснованные подозрения. Перекупы это понимают, и «теряют» ПТС. Спустя некоторое время на руках у перекупа новенький ПТС с одним хозяином. 

 

7. Театральная постановка

 

Как с порога пустить покупателю пыль в глаза? Да легко! Надо прикинуться порядочным человеком. Некоторые перекупы разыгрывают целые театральные постановки перед потенциальным «лохом». Например, могут изобразить молодую пару с ребенком, которой просто нужен автомобиль побольше и которая расстается не с машиной, а с «членом семьи», на котором почти не ездили (скрутили пробег). Естественно, они первые владельцы (заменен ПТС), а сервисная книжка порвана ребенком (просто выброшена). Они даже привезут ребенка на встречу в детском кресле для убедительности. Покупатель и сам не заметит, как попал в ловко расставленные сети. Доверившись обаятельным мошенникам, он купит скорее всего тотально убитый автохлам.

Какой вывод из всего этого можно извлечь? Да очень простой! Когда речь заходит о серьезных и крупных покупках, доверять никому нельзя. Лучше всего привлечь опытного профессионала, который поможет вывести на чистую воду мошенника. Стоимость полноценной проверки автомобиля несоизмеримо ниже стоимости любых возможных проблем.

Александр Сидоренко
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой
28 февраля 2017
Сегодня в Пскове будет отключено эфирное аналоговое телерадиовещание в связи с профилактикой 1
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий
28 февраля 2017
Закрыть дверь и совершить молитву тайно призвал псковичей митрополит Евсевий
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
27 февраля 2017
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
27 февраля 2017
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
27 февраля 2017
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем 3

Идет загрузка...