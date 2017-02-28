АВТОЭКСПЕРТ: 7 советов как не купить «автохлам»

09:57, 28 февраля 2017, ПАИ

В 1980 году в прокат вышла знаменитая комедия Роберта Земекиса «Подержанные автомобили» с Куртом Расселом в главной роли. В кинокартине ярко показано противостояние двух ушлых продавцов старых машин, их стремление заработать любой ценой. За 27 лет в индустрии торговли подержанными машинами мало что изменилось. Интернет пестрит снятыми на скрытую камеру видеороликами о том, как перекупщики автомобилей разводят покупателей, подсовывая некондиционный автохлам под видом «идеального состояния». Понятно, что «это бизнес». Вот только сокрытие фактов ДТП, «скручивание» пробега и замена документов уже граничат с мошенничеством.

Написать текст на эту тему меня подвиг случай с одним знакомым. Он продал свой пикап Mitsubishi за вполне адекватную цену. Как оказалось, «перекупу». Спустя некоторое время он наткнулся на объявление о продаже своего бывшего автомобиля по цене на 100 тысяч выше изначальной, но с указанием совсем другого пробега (реальный пробег у машины при продаже был 180 тысяч километров) и недостоверных данных о количестве владельцев. Ради интереса автолюбитель позвонил продавцу и предложил проверить машину у официального дилера. Вот что из этого вышло:

Выводы напрашиваются сами собой - нельзя верить никому! Новый владелец не только скрутил пробег более чем в два раза, но и заменил документы на новые, а также отказался пройти проверку у офицального дилера. Давайте теперь попробуем разобраться подробнее с тем, на какие уловки идут эти «бизнесмены» ради того, чтобы подороже продать свой товар, а заодно разберемся, как не попасться на обман.

1. Скрученный пробег

Это самый популярный и простой способ обмануть покупателя. Для того, чтобы «скрутить» пробег у электронного одометра, большого ума не требуется. Для этого достаточно подключиться к бортовому компьютеру и при помощи специальной программы заменить данные. Легким движение руки подержанный автомобиль превращается в почти новенький.

Установить реальный пробег точно вам не удастся, но есть способы выявить обман. Например, обратиться к любому официальному дилеру с просьбой проверить машину на все виды работ, которые с ней были проведены. Базы у них, как правило, единые по стране. И вы сможете отследить все ТО, которые проходил этот автомобиль, а также узнать, на каких пробегах они были сделаны. Более того, если автомобиль побывал в ДТП и ремонтировался у дилера, это так же будет отражено в базе данных. Отказ пройти проверку у дилера - это стопроцентная гарантия того, что вас хотят обмануть. «Утерянная» сервисная книжка - еще один нехороший знак.

2. Чехлы на сиденьях

Помимо этого, всегда есть косвенные признаки солидного пробега: сильные потертости на сиденьях, руле, рычаге КПП, дверных ручках, кнопках стеклоподъемников, ручке отопления и других элементах салона, с которыми автомобилист контактирует при повседневной эксплуатации автомобиля. Заменить сиденья и руль перекуп не сможет - слишком это накладно. Потому частенько эти недостатки пытаются скрыть.

Модные чехлы из кожезаменителя стоят недорого. В сочетании с наполированной до блеска панелью выглядит вполне респектабельно и ухоженно. Но опытного человека марафетом не обманешь. Чехлы надо обязательно снять и проверить состояние сидений под ними. Химчистка салона может скрыть много «улик», но износ скрыть невозможно.





3. Подкрашивание или полное перекрашивание автомобиля

Как это ни парадоксально, но блестящий лучше нового автомобиль - это лишний повод призадуматься. Очень часто перекупы попросту «обливают» свежей краской автомобиль, не сильно соблюдая технологию. Через пару месяцев такая краска быстро отвалится, а радость от новенького авто сменится серьезным разочарованием. Для сокрытия гнилого днища его попросту заливают антигравийкой прямо по ржавчине и грязи. Колупать отверткой вам там не дадут, а значит, и обман вы не раскроете.

Для оценки состояния кузова лучше пригласить эксперта с толщиномером. Он не только проверит целостность и оригинальность краски, но и выявит скрытые недостатки. Например, следы серьезного ремонта несущих конструкций.

4. Замена масла и присадки

Стучат клапана? Шумит мотор? Залегли кольца? Для перекупа это не проблема. Берем самое дешевое и густое масло, а также присадку, именуемую в автомобильной среде «медок». Заливаем. И вот уже ни дыма из трубы, ни посторонних звуков. Да и на щупе чистенькое масло. Увы, но дальнейшая судьба двигателя с таким вот пакетом допинга мало кого волнует. А для обманутого покупателя это чревато серьезными тратами.

Совет тут только один - после покупки сразу же меняйте расходники. Масло, фильтры, технические жидкости. При выборе автомобиля часть бюджета необходимо заложить на регламентные работы. Даже если автомобиль без проблем, а масло там родное, хуже от этого не будет. Лучше начать вести всю статистику обслуживания «с нуля».

5. Обнуление ошибок

Бортовой компьютер автомобиля записывает всю информацию о неисправностях тех или иных датчиков. История ошибок хранится в памяти до тех пор, пока ее не обнулили. Сделать это просто даже при помощи мобильного телефона и трехсотрублевого адаптера, купленного на общеизвестном китайском сайте. Обнуление ошибок, увы, никак не опознается. Лучше всего прокатиться на автомобиле, погонять его на предельных режимах, а потом снова просканировать. Текущие неисправности должны будут появиться в памяти бортового компьютера.

6. Утеря документов и получение нового ПТС

Большое количество владельцев и их частая смена вызывают обоснованные подозрения. Перекупы это понимают, и «теряют» ПТС. Спустя некоторое время на руках у перекупа новенький ПТС с одним хозяином.

7. Театральная постановка

Как с порога пустить покупателю пыль в глаза? Да легко! Надо прикинуться порядочным человеком. Некоторые перекупы разыгрывают целые театральные постановки перед потенциальным «лохом». Например, могут изобразить молодую пару с ребенком, которой просто нужен автомобиль побольше и которая расстается не с машиной, а с «членом семьи», на котором почти не ездили (скрутили пробег). Естественно, они первые владельцы (заменен ПТС), а сервисная книжка порвана ребенком (просто выброшена). Они даже привезут ребенка на встречу в детском кресле для убедительности. Покупатель и сам не заметит, как попал в ловко расставленные сети. Доверившись обаятельным мошенникам, он купит скорее всего тотально убитый автохлам.

Какой вывод из всего этого можно извлечь? Да очень простой! Когда речь заходит о серьезных и крупных покупках, доверять никому нельзя. Лучше всего привлечь опытного профессионала, который поможет вывести на чистую воду мошенника. Стоимость полноценной проверки автомобиля несоизмеримо ниже стоимости любых возможных проблем.