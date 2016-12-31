Фотоитоги - 2016
Весь 2016 год Псковское агентство информации вело фотолетопись региона, используя как собственные снимки, так и кадры, любезно предоставленные нам читателями ПАИ, фотографами Медиахолдинга Псковской области и пресс-службами органов власти, силовых структур и ведомств Псковщины. В традиционной уже (см. «Фотоитоги - 2015») фотоподборке мы собрали лучшие, на наш взгляд, снимки, отражающие картину минувшего года.
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Дарья Никишина
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Сергей Герасимов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Дарья Никишина
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Фото: Сергей Герасимов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Сергей Герасимов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Елена Демченкова
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Сергей Герасимов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Сергей Васильев
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Андрей Кокшаров
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Николай Мельков
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: ПАИ
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Дарья Никишина
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: ПАИ
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Фото: Дарья Никишина
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Фото: Александр Кокорев
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Сергей Герасимов
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Фото: Сергей Герасимов
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Фото: Дмитрий Цопов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Сергей Васильев
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Фото: Сергей Васильев
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Надежда Назарова
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Фото: Сергей Герасимов
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Фото: Александр Сидоренко
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Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Даниил Леонтьев
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Фото: Дарья Никишина
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко
-
Фото: Александр Сидоренко