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16:37
Фотоитоги - 2016
15:26
Главные слова - 2016. Часть 1-я: от А до Д
11:36
Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством
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Общество

Фотоитоги - 2016

Весь 2016 год Псковское агентство информации вело фотолетопись региона, используя как собственные снимки, так и кадры, любезно предоставленные нам читателями ПАИ, фотографами Медиахолдинга Псковской области и пресс-службами органов власти, силовых структур и ведомств Псковщины. В традиционной уже (см. «Фотоитоги - 2015») фотоподборке мы собрали лучшие, на наш взгляд, снимки, отражающие картину минувшего года. 

  • День скобаря 7 января
    Фото: Александр Сидоренко
  • Сказку о 12-ти месяцах показали на Губернаторской елке в Ледовом дворце
    Фото: Александр Сидоренко
  • Крещенские купания у Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: Александр Сидоренко
  • Около тысячи псковских десантников приняли участие в десантировании
    Фото: Дарья Никишина
  • Открытие XXIII Пушкинского театрального фестиваля
    Фото: Андрей Степанов
  • День зимнего спорта
    Фото: Сергей Герасимов
  • Известный клоун Анвар Либабов провел занятие в Центре лечебной педагогики
    Фото: Александр Сидоренко
  • Массовая высадка десанта в рамках масштабных учений
    Фото: Дарья Никишина
  • Губернаторский прием
    Фото: Сергей Герасимов
  • Рабочая поездка Андрея Турчака по сельхозпредприятиям Псковского района, работница агрофирмы "Победа" ухаживает за огурцами
    Фото: Александр Сидоренко
  • Народное признание - 2015
    Фото: Андрей Степанов
  • В Пскове почтили память погибших в Аргунском ущелье десантников 6-й роты
    Фото: Александр Сидоренко
  • В Пскове почтили память погибших в Аргунском ущелье десантников 6-й роты
    Фото: Александр Сидоренко
  • В Пскове торжественно открыли здание Погрануправления ФСБ
    Фото: Александр Сидоренко
  • День скобаря 7 января
    Фото: Даниил Леонтьев
  • 3-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью АМБ-Псков - 2016
    Фото: Александр Сидоренко
  • Масленица в Пскове
    Фото: Александр Сидоренко
  • Масштабные учения МЧС в Промежицах
    Фото: Александр Сидоренко
  • Делегация Гагаузии посетила предприятия Пскова
    Фото: Александр Сидоренко
  • Митинг-концерт в Пскове в честь 2-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
    Фото: Александр Сидоренко
  • Неофициальный визит Владислава Третьяка в Псков
    Фото: Сергей Герасимов
  • Иван Цецерский посетил водоочистную станцию подземного водозабора
    Фото: Александр Сидоренко
  • Ход ремонта моста имени 50-летия Октября в Пскове
    Фото: Андрей Степанов
  • Прощание с организатором молодёжных мероприятий Александром Ивановым
    Фото: Александр Сидоренко
  • Уборка с аудиоэкскурсией у Гремячей башни
    Фото: Александр Сидоренко
  • Открытый турнир по бодибилдингу и фитнесу «Довмонтов кубок»
    Фото: Елена Демченкова
  • Птицефабрика «Назия» приступила к реализации «зернового проекта» в Палкинском районе.
    Фото: Александр Сидоренко
  • Участники автопробега «Звезда нашей Великой Победы» посетили Псков
    Фото: Александр Сидоренко
  • ПАРК-ПРОФИ - весна 2016
    Фото: Андрей Степанов
  • Вид на Запсковье с крыш новостроек
    Фото: Александр Сидоренко
  • Областное соревнование ветеранов по стрельбе из малокалиберной винтовки «Стрелок-ветеран - 2016»
    Фото: Александр Сидоренко
  • Ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2016»
    Фото: Александр Сидоренко
  • Праздник «Акваполис Open» и концерт «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ!» в Пскове
    Фото: Даниил Леонтьев
  • 71-я легкоатлетическая эстафета Победы на призы «Псковской правды»
    Фото: Александр Сидоренко
  • Извлечение обломков Ил-2 под Невелем и открытие памятного знака сожженным деревням в Себежском районе
    Фото: Сергей Герасимов
  • Возложение цветов у Вечного Огня
    Фото: Александр Сидоренко
  • Праздничный концерт для ветеранов в Пушкинском театре
    Фото: Александр Сидоренко
  • Военная техника на улицах Пскова
    Фото: Александр Сидоренко
  • Парад Победы, Бессмертный полк и шествование ветеранов к Зеленому театру
    Фото: Александр Сидоренко
  • Парад Победы, Бессмертный полк и шествование ветеранов к Зеленому театру
    Фото: Александр Сидоренко
  • Открытие дошкольного отделения ЦЛП
    Фото: Александр Сидоренко
  • Открытие дошкольного отделения ЦЛП
    Фото: Александр Сидоренко
  • Первый день фестиваля «Другое искусство» в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Спектакль «Мечты о Ромео и Джульетте»
    Фото: Александр Сидоренко
  • Художественная галерея «Дар» отметила свое трехлетие выставкой «Псковские ерши»
    Фото: Сергей Васильев
  • Второй день фестиваля «Другое искусство»
    Фото: Александр Сидоренко
  • Группа «Рур-Рок» и Вадим Самойлов выступили на фестивале «Другое искусство» в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • Группа «Рур-Рок» и Вадим Самойлов выступили на фестивале «Другое искусство» в Пскове
    Фото: Андрей Кокшаров
  • «Стрип-дэнс» осваивали участницы конкурса «Миссис Псков – 2016»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Вернуться на главную страницу Фото 1 из 23 Комментарии: 0 Обсудить >>> Открытие мотосезона в Пскове 2016
    Фото: Николай Мельков
  • Мусороперерабатывающий завод в Псковском районе
    Фото: Александр Сидоренко
  • Подготовка спортсменок Виктории Деревягиной и Татьяны Козыревой к бою перед турниром по ММА «Never Give Up»
    Фото: ПАИ
  • Первый легкоатлетический псковский марафон
    Фото: Александр Сидоренко
  • Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» 2016 в Псковской области
    Фото: Александр Сидоренко
  • 20 легкомоторных самолетов из Европы приземлились на дозаправку в Середке
    Фото: Александр Сидоренко
  • Последний звонок 2016
    Фото: Александр Сидоренко
  • Выставка «ПсковЭКСПО-16» и Ганзейский экономический форум
    Фото: Александр Сидоренко
  • Вечер профессиональных боев в Пскове
    Фото: Дарья Никишина
  • Второй день L Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
    Фото: Александр Сидоренко
  • Второй день L Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
    Фото: Александр Сидоренко
  • Финал шоу красоты и таланта «Миссис Псков 2016»
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Фестиваль красок Холи ColorFest в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Открытие Чемпионата мира по парусному спорту в классе яхт «Микро» на Псковском озере
    Фото: Дарья Никишина
  • Международный подводный фестиваль Beuchat Fest 2016 в Опочецком районе
    Фото: Александр Кокорев
  • Первый открытый фестиваль йоги в Пскове
    Фото: Александр Сидоренко
  • Курган дружбы - 2016
    Фото: Александр Сидоренко
  • На авиабазе в Острове простились с погибшем в Сирии лётчиком-оператором Евгением Долгиным
    Фото: Сергей Герасимов
  • На авиабазе в Острове простились с погибшем в Сирии лётчиком-оператором Евгением Долгиным
    Фото: Сергей Герасимов
  • Презентация проекта «Дочки-бабушки» в Пскове
    Фото: Дмитрий Цопов
  • День города
    Фото: Александр Сидоренко
  • День города
    Фото: Александр Сидоренко
  • День города
    Фото: Александр Сидоренко
  • День города
    Фото: Александр Сидоренко
  • День города
    Фото: Александр Сидоренко
  • Фестиваль гребного спорта в Пскове 23 июля 2016 года
    Фото: Сергей Васильев
  • Праздничный салют в честь Дня города Пскова
    Фото: Сергей Васильев
  • Вернуться на главную страницу Фото 1 из 68 Комментарии: 0 Обсудить >>> Детский праздник от Медиахолдинга Псковской области в Зеленом театре
    Фото: Андрей Степанов
  • В деревне Жидилов Бор Псковского района перезахоронили останки 16 бойцов
    Фото: Александр Сидоренко
  • Андрей Турчак оценил технику агрофирмы «Победа»
    Фото: Александр Сидоренко
  • День ВДВ - 2016
    Фото: Александр Сидоренко
  • День ВДВ - 2016
    Фото: Александр Сидоренко
  • Кубок Маргелова - 2016
    Фото: Александр Сидоренко
  • Медовый фестиваль - 2016
    Фото: Александр Сидоренко
  • Медовый фестиваль - 2016.
    Фото: Надежда Назарова
  • 850-летие Великих Лук
    Фото: Сергей Герасимов
  • 1 сентября в Университетском сквере
    Фото: Александр Сидоренко
  • День знаний в лицее «Развитие» города Пскова
    Фото: Александр Сидоренко
  • День знаний в лицее «Развитие» города Пскова
    Фото: Александр Сидоренко
  • Вернуться на главную страницу Фото 1 из 32 Комментарии: 0 Обсудить >>> Псковская ярмарка
    Фото: Александр Сидоренко
  • Семикратный Чемпион России открыл новый спортивный клуб FORA GYM в Пскове
    Фото: Александр Сидоренко
  • Черные береты ОМОНа
    Фото: Александр Сидоренко
  • Выборы 2016 в Пскове
    Фото: Александр Сидоренко
  • Покровская башня распахнула двери для посетителей выставки художественных работ и фотографий с изображением Сергея Довлатова.
    Фото: Александр Сидоренко
  • ости "Фестиваля Довлатова" сегодня собрались в Пушкинских горах на литературные чтения и вручение премии "Экскурсовод года"
    Фото: Александр Сидоренко
  • Уличный концерт группы All In Orchestra
    Фото: Александр Сидоренко
  • Клад, найденный в Пскове 15 сентября
    Фото: Александр Сидоренко
  • Ралли Cupper Псков 2016 взяло старт в самом центре Пскова
    Фото: Александр Сидоренко
  • Сергей «Десантник» Харитонов и Андрей «Белая акула» Семенов побывали на тренировке псковских бойцов
    Фото: Александр Сидоренко
  • Волонтёры начали расчистку храма иконы Богородицы «Одигитрия»
    Фото: Александр Сидоренко
  • АМБ-2016: 6 этап
    Фото: Александр Сидоренко
  • В ОЭЗ «Моглино» началась активная фаза строительства двух первых заводов
    Фото: Александр Сидоренко
  • Акция возле Рыбницкой башни в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем псковичах
    Фото: Александр Сидоренко
  • Празднование 99-й годовщины Октябрьской социалистической революции 1917 года в Пскове
    Фото: Александр Сидоренко
  • Организаторы «Мисс Псков 2016» устроили праздник для ребят из Яммской коррекционной школы-интерната в аквапарке
    Фото: Даниил Леонтьев
  • Международная выставка кошек в Пскове
    Фото: Дарья Никишина
  • Празднование 110-летия Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина
    Фото: Андрей Степанов
  • Псковский симфонический оркестр празднует 20-летний юбилей
    Фото: Александр Сидоренко
  • Торжественное зажжение главной новогодней елки в Пскове
    Фото: Александр Сидоренко
  • Прощание с Александром Роговым
    Фото: Александр Сидоренко
  • Студенческий бал
    Фото: Александр Сидоренко

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  • Сюжет
  • Итоги - 2016
Главные слова - 2016. Часть 1-я: от А до Д
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