Топ-20 культурных и светских событий Псковской области - 2016

11:24, 07 января 2017, ПАИ

Псковское агентство информации представляет топ-20 наиболее ярких событий культурной и светской жизни Псковской области в 2016 году. События в нем расставлены не по степени значимости. Одно то, что те или иные позиции включены в этот список, означает, что они выделяются в калейдоскопе происходящего. Представленный рейтинг не претендует на полноту и объективность, поэтому дополнения и предложения в комментариях приветствуются.

1. На первом месте расположим мини-фестивали: «День скобаря» (и его новый логотип в виде Китовраса), с которого, можно сказать, в Псковской области начался культурно-развлекательный год. К сожалению, в 2017-м традиция скобарского праздника прервётся.

Сюда же запишем летний «Медовый фестиваль» - практически «День скобаря» только с мёдом и в августе. Этот псковский праздник, уже попавший в Национальный календарь событий на сайте eventsinrussia.com, в 2016 году пережил перезапуск: его организатором стал Медиахолдинг Псковской области.

Не забудем про творческий фестиваль людей с ограниченными возможностями «Другое искусство» на площадке псковского театра и IX фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» в Сигово. В этом году он стал самым многочисленным за всё время своего существования.

2. 110-летие Псковского академического театра драмы, а также XXIII Пушкинский театральный фестиваль, который в 2016 году продолжался семь дней, занял сразу три площадки и порадовал псковичей 13-ю спектаклями.

3. Церемония награждения ежегодной премии Медиахолдинга Псковской области «Народное признание – 2015», темой которого стало импортозамещение. На награду претендовали около 100 номинантов, а всего за них было отдано более 50 тысяч голосов!

4. Год Довмонта и конкурс макетов памятника Довмонту. С проектом определились, осталось понять, где и когда появится монумент в честь князя, правившего в Пскове 30 лет и 3 года.

5. Гастрономический форум-2016 и Праздник псковского пирога. Специалисты от туризма и общепита второй раз собрались вместе, чтобы поговорить о том, чем кормить голодных туристов и какую научно-популярную базу подвести под это важное дело. Участники встречи представили более двух десятков докладов, посвящённых истории и современному состоянию псковской кухни, вопросам сервиса, теме гастрономического сувенира и туристических гастрономических маршрутов. Вторую часть многосерийного лонгрида «В поисках псковской кухни» по итогам форума можно почитать и посмотреть здесь.

6. L Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, приветствие участникам которого на этот раз направил лично президент Владимир Путин, а оргкомитет возглавил советник главы государства Владимир Толстой.

7. Празднование 850-летия Великих Лук. В честь этого события Почта России даже выпустила специальную марку. Но не в марках, разумеется, счастье. Большой юбилей стал хорошим поводом провести в городе, как говорится, генеральную уборку: обновить фасады, начать капремонты, строительство. Самым долгожданным объектом, безусловно является путепровод через железную дорогу. Великие Луки заметно преобразились и процесс продолжается.

8. Из всех искусств для нас важнейшим является что? Правильно – кино! Недостатка в фильмах в этом году не ощущалось. Как-никак на дворе был Год российского кино. Псковская область стала съёмочной площадкой сразу для нескольких картин и телесериалов.

В июне в Гдовском районе состоялись съёмки документального фильма, посвящённого легендарной средневековой битве и предводителю русского войска князю Александру Невскому. В рамках проекта известный актёр Андрей Мерзликин даже погрузился на дно Чудского озера.

В июле в области проходили съёмки фильма по книге скандального писателя Владимира Сорокина. Руководил процессом режиссёр Константин Богомолов.

В августе на псковских улицах работала съёмочная группа сериала «Последняя статья журналиста», посвящённого корреспонденту «Псковской правды». Ждём премьеру на НТВ.

В сентябре-октябре в Невеле на территории бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников проходили съёмки фильма «Жги» с Ольгой Бузовой и массой достойных актёров. Также осенью Молодёжный центр бросил клич о том, что псковичи могут принять участие в съёмках сериала «Гоголь» для телеканала ТНТ.

А уже 28 ноября на телеканале «Россия 1» состоялась премьера многосерийного фильма о византийской принцессе Софии Палеолог. Сериал «София» с участием актёра Евгения Цыганова также снимался в Пскове.

В декабре на Первом канале показали сериал «Выйти замуж за Пушкина», снятый в Михайловском и Пскове.

В начале года псковичам посчастливилось стать первыми зрителями мультфильма российского аниматора, члена Национальной французской академии кинематографических искусств и единственного номинанта от России на премию «Оскар» в 2016 году Константина Бронзита. Он решил познакомить жителей Пскова со своим творением «Мы не можем жить без космоса» раньше членов американской киноакадемии. В сентябре режиссёр Павел Лунгин устроил предпремьерный показ картины «Дама пик».

9. Знаменитостей от культуры и не только, которые заглядывали в Псковскую область в 2016-м, разместим на девятой строчке.

Новогодние каникулы-2016 известный актёр, режиссёр, шоумен Иван Охлобыстин вновь провёл в Псковской области. Посмотрим, куда гражданин Донецкой народной республики направится в начале 2017-го.

В январе работу своего аутлета проинспектировал известный всей России дизайнер, уроженец Великих Лук Игорь Чапурин. Интервью с ним обнаружится по ссылке.

В феврале экс-супруга кинорежиссёра Фёдора Бондарчука Светлана посетила Псково-Печерский монастырь, о чём не забыла сообщить подписчикам своего Instagram.

Также в феврале в Псковской области очередной раз гостил чемпион мира по боксу Николай Валуев. Ещё раз в Псковскую область самый сильный депутат Госдумы заглянул в октябре ради съёмок передачи «Большое хобби с Николаев Валуевым» для телеканала «Охотник и рыболов». Кого российский великан поймал на Двинь-Велинском озере в Куньинском районе узнаете по ссылке.

В сентябре в Пскове, Изборске и Пушкинских Горах вместе с семьёй набирался сил экс-уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов. В октябре актриса Виктория Исакова отметила день рождения в Невельском районе. Зачем и почему читайте здесь.

В регионе также замечены музыкант, актёр и продюсер Александр Цекало в компании с известным хореографом Егором Дружининым. В Пушкинских Горах и Изборске они были заняты на съёмках того самого «Гоголя», о котором уже упоминалось. В перерыве Цекало коротко рассказал ПАИ о творческих планах и «Пскове-киногороде».

10. Год оказался щедрым на необычные археологические находки. По этому поводу Псковское агентство информации составило красочный лонгрид, посвящённый одной из них: «Псковские сокровища» - об удивительном и богатом кладе купца Плюшкина.

На территории заброшенной псковской ТЭЦ археологи обнаружили «кладовую ювелира». Часть трубы первого городского водопровода конца XIX века нашлась на улице Карла Маркса в Пскове. В Псковском кремле археологи раскопали архиерейские палаты.

В раскопе за «Чебуречной» на Октябрьском проспекте найдены два двора XV-XVI века.

В мае губернатор Андрей Турчак принял участие в операции поисковиков по извлечению обломков Ил-2 под Невелем. В невельской деревне Репище поисковики подняли сейф с полковой кассой и солдатскими письмами 1941 года.

11. На одиннадцатом месте импровизированного хит-парада - фестивали-реконструкции: гдовское «Ледовое побоище»; изборские «Железный град» и «Исаборг» (признан лучшим военно-историческим фестивалем Псковской области); островский бой на «Линии Сталина».

12. 20-летие симфонического оркестра Псковской филармонии. Фоторепортаж и видео с праздничного концерта в честь юбилея. Ни добавить, ни убавить.

13. Традиционно-ежегодные конкурсы, по которым можно сверять календарь – «Миссис Псков – 2016», «Мисс Псков – 2016» и «Мини мисс-2016».

14. И ещё немного про красоту. В этом году псковичка Юлия Павлова попала в ТОП-50 моделей мира и заодно в наш скромный ТОП-20. Вместе с Юлией в списке значатся Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Фредерикке Софи, Лекси Болинг, Натали Вестлинг, Рут Белл, Тейлор Хилл и Саша Лусс. Кто все эти люди, правда? Просто поверьте, что имя девушки из Пскова рядом с этими заморскими фамилиями (впрочем, Саша Лусс тоже русская) - это очень круто.

15. Культурно-инфраструктурные открытия года. В январе в городе открылся гипермаркет Spar, который, впрочем, не стал конкурентом ни для «Ленты», ни для империаловской «Пчёлки».

В конце февраля стряслось практически историческое событие, которого псковичи ждали без малого 15 лет - ещё с тех времён как вместо главы города у нас был мэр, а вместо Цецерского - Хоронен. Речь, конечно, о «Макдоналдсе». В апреле все мы радовались появлению первого и, думается, последнего псковского аквапарка «Акваполис».

В мае по красивому адресу Кремль, 7а открылся первый гастробар с авторской кухней Mojo. Летом сюда заглядывала актриса Светлана Камынина - она же доктор Кисегач из сериала «Интерны».

В августе в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» заработал семизальный кинотеатр «Мираж Синема» - гроза стареньких «Победы» и «Октября». «Октябрь» закрылся вслед за появлением сетевого киномонстра. Однако тут же обнаружились планы по организации в этом здании трёх кинозалов для арт-хаус кино и лофта.

В ноябре в комплексе «Простория» стал действовать новый спа-центр «Spa до неба» и ресторация «Сад Подзноева». Ревизию в картинках из этих дивных мест можно увидеть здесь.

Тем временем в Псковской области составили рейтинг предприятий общественного питания, рекомендованных для посещения туристами.

В декабре праздник пришёл и в Себеж с Порховом. В районных центрах заработали кинозалы. Неделей позже в Пскове рядом с Покровской башней открылся ещё один полноценный отель «Покровский».

16. Во-первых, это красиво, даже на шестнадцатой строчке. Музыкальный фестиваль Crescendo и выступление пианиста Дениса Мацуева, предварившее открытие инсталляции «Россия начинается здесь» на набережной Великой в Пскове.

17. Фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник», эпиграфом к которому мог бы стать этот отрывок из одноимённой повести писателя:

- Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите. У меня была открытка... Я - филокартист... Собираю открытки... Филос - любовь, картос... У меня есть цветная открытка - «Псковские дали». И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить - это дали?

- В общем-то, дали.

- Типично псковские?

- Не без этого.

18. Отмена проекта объединённой охранной зоны памятников истории и культуры в Пскове. Вместо отменяемой нормы действуют более 20 проектов охраны, как комплексов памятников, так и отдельных объектов охраны. За последние два года зоны охраны определены для всех объектов культурного наследия на территории Пскова за исключением расположенных в районе «Кресты»

19. Культурно-образовательная программа «Ветка», клуб путешествий «Тропы» имени псковича-путешественника Глеба Травина, сеансы «Поэтопроектора». Всё это действует на базе Театрально-концертной дирекции области, а точнее в медиа-холле псковского театра. Кстати, «Ветка» заняла первое место в конкурсе коммуникационных проектов Eventiada Awards в номинации «Лучший проект, посвященный Году российского кино».

20. На двадцатой позиции разместим псковичей, которые принимали участие во всевозможных шоу и проектах на центральных и не очень телеканалах. Например, Алину Виардо (Егорову). Она боролась за победу в конкурсе «Новая звезда» на канале «Звезда». 12-летняя жительница Великих Лук и без двух букв моя однофамилица Анна Мошкорина по итогам «Слепого прослушивания» стала участницей шоу «Голос. Дети-3».

Елена Алексеева из Великих Лук попытала счастья в проекте «Голос», однако в финал в итоге не прошла. Житель деревни Вески Новоржевского района Дмитрий Афанасьев принял участие в программе «Давай поженимся!» на «Первом канале».

В эфир телеканала «Пятница» вышла передача «Барышня-крестьянка», в которой приняли участие 32-летняя жительница Дно Алла Нагаева и теле- и радиоведущая, редактор модного журнала, владелица медиа-агентства 30-летняя Татьяна Вишневская из Дубая. На три дня девушки поменялись городами и образом жизни.

Уроженка Невеля Юлия Кишенькова приняла участие во втором сезоне программы «Взвешенные люди» на телеканале СТС. Дуэт из Пскова «На повороте» развлекал зрителей популярного шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Воспитанники Невельской спецшколы стали героями документального фильма «Детки» телеканала НТВ. Чайный эксперт из Пскова Денис Шумаков принял участие в программе «Теория заговора» на Первом канале.

Гимнасты псковской студии «Циркачонок» – 10-летняя Алевтина Воробьева и 12-летний Владимир Чернов – принимают участие в телевизионном конкурсе юных талантов «Синяя птица» на канале «Россия 1».

Но не только псковичи становились участниками шоу, сам Псков, а точнее его общепит и гостиницы попали в объектив телекамер программы «Ревизорро». Попали, правда, ещё в конце 2015 года, но в эфир вышли в начале 2016-го.

Если есть топ, то должен быть и оффтоп – интересный неформат, не вошедший в рамки «двадцатки».

Вот, к примеру, пожалуй, самая известная псковская группа Drift выпустила клип на композицию I Fled the Horizon. Режиссёр клипа Евгений Никитин пояснил, что видео на улицах Пскова было снято за три дня. Главные роли в клипе исполнили актрисы Псковского драматического театра Ксения Тишкова и Анна Шуваева. 18+, между прочим.

В сентябре новый альбом Drift вместе с песней I Fled the Horizon появился в iTunes Store и Apple Music - приложениях корпорации Apple, позволяющих владельцам устройств этой компании легально покупать и прослушивать музыку. Альбом под названием «Rusty Times» состоит из шести композиций и стоит $2.99.

В марте фильм режиссёра, руководителя Театрально-концертной дирекции региона Дмитрия Месхиева «Батальонъ», снятый в Псковской области, получил африканский «Оскар» (Best Film Overall) и ещё три награды на международном кинофестивале «Быстрый лев» (Rapid Lion) стран БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге (ЮАР).

В Пскове и области всё хорошо не только с музыкой и кино, но и с дизайном. Подтверждением этому стала новость о том, что изделия из стекла псковского дизайнера Марии Бумбург попали в передачу «Квартирный вопрос» на НТВ. В эфир шоу вышло 15 октября. Специально для программы псковичка сделала разноцветных лебедей из стекла.

Продолжим стеклянную тему. В своём Instagram Настасья Самбурская разместила видео с церемонии награждения премии Fashion People Awards-2016, где она во время получения статуэтки за победу в номинации «Лучшая актриса» благодарит организаторов за подаренное «оргстекло». «Не надо грязи. Это псковский хрусталь», - ответил ведущий актрисе. Не ясно, что именно он имел в виду, но псковский, так псковский.

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Российские премии – это прекрасно, но Псковская область вполне может выйти и на международный уровень. Так, директор псковской фабрики «Славянка» Елена Косенкова сообщила Псковскому агентству информации, что на производстве готовы бесплатно сшить экс-футболисту, тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану прочные брюки. Почему именно брюки с акцентом на прочность? Читайте по ссылке.

Тем временем основатель себежской фабрики «Снегири» некто Кирилл Васильев на краудфандинговом портале объявил сбор средств для организации производства обуви ручной работы из овечьей шерсти под брендом «Русские SNEGI», которая будет изготавливаться по технологии производства русских валенок. При желании вы вполне можете помочь местному производству.

Одни шьют, другие пишут. Заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, член Союза писателей России Роман Романов в этом году выпустил третью художественную книгу «Охотники за голосами». Прочесть её можно на сайте ПАИ. А о том, как чиновник управляется со своей музой и не собирается ли окончательно посвятить себя литературе, можно узнать здесь.

В этом году две работы псковского фотографа Дмитрия Мержанова попали в топ-30 фотоконкурса «Отдыхаем в России»: Псковский кремль (номинация «Лучший вид») и озеро Смолинское Палкинского района (номинация «Нетуристический маршрут»).

Шоумен всея Пскова Николай Королёв, помыкавшись по клубам, в итоге нашёл себя и стал арт-директором ТРК «Акваполис» и теперь каждые выходные веселит народ на новой площадке.

Завершим оффтоп упоминанием новостей об органных концертах в церкви Святого Петра в Печорах. Орган построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и входит в десятку исторических органов России. Инструмент является единственным духовым органом в Псковской области. В этом году выступления здесь проводились с мая по октябрь для сбора средств на восстановление органа. Музыкальный сезон не вошёл в топ, потому что концерты в кирхе начались гораздо раньше 2016 года, но это событие, безусловно, заслуживает отдельного упоминания в итогах года.

Завершившийся год выдался насыщенным и интересным. Если в подведении итогов что-то ускользнуло от нашего внимания, в комментариях вы можете отметить то, что запомнилось именно вам. Оставайтесь с нами и в новом году!