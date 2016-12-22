Псковская прокуратура добилась возврата двух участков в Тямшанской волости гослесфонду

12:49, 22 декабря 2016, ПАИ

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура добилась возврата земельных участков лесного фонда в собственность Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информиации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в результате незаконных сделок купли-продажи два земельных участка площадями 1600 и 2953 кв. метров, расположенных на территории сельского поселения «Тямшанская волость» Псковского района на землях государственного лесного фонда, выбыли из владения Российской Федерации помимо воли собственникав нарушение требований Лесного, Земельного и Гражданского кодексов РФ, Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

По результатам проверки прокуратура направила в суд два исковых заявления об истребовании земельных участков из чужого незаконного владения и об аннулировании соответствующих записей о государственной регистрации права. Псковский районный суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований природоохранного прокурора и удовлетворил их. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала решение районного законным и обоснованным.

Исполнение решения суда находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.