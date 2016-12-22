Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о декриминализации семейных побоев

12:25, 22 декабря 2016, ПАИ

Госдума РФ перенесла на январь рассмотрение в первом чтении законопроекта, исключающего побои близких родственников, включая детей, из числа уголовных преступлений, передает «Росбалт».

Депутаты не успели рассмотреть документ из-за загруженности повестки пленарного заседания в среду — последнего в рамках осенней сессии Госдумы. «Законопроект требует подробного обсуждения, рассмотрим его среди первых законов, которые будут рассматриваться в январе», — предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если закон примут, такие побои будут считаться административными правонарушениями, однако в случае систематического рукоприкладства виновных обещают подвергать уголовному наказанию.

Авторы законопроекта, группа депутатов Госдумы и членов Совфеда, напомнили, что ранее законодатели декриминализировали часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса «Побои» путем перевода этого состава в КоАП. Однако побои в отношении близких лиц продолжали оставаться уголовным преступлением.

Между тем, в обществе разгорелась так называемая дискуссия о справедливости уголовного наказания родителей за «шлепки» своих детей. Авторы законопроекта считают, что если в результате рукоприкладства членов семьи не причинен вред здоровью, а остались только синяки и ссадины, то такие действия не могут считаться уголовным преступлением.

Если закон примут, под побоями и иными насильственными действиями в УК будут пониматься «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершённые из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».