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Политика

Володин: В 2017 году Госдума займется повышением качества законотворчества

В 2017 году Государственная дума РФ займется повышением качества законотворческой деятельности, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в выступлении, посвященном итогам осенней сессии. Об этом сообщает ТАСС.

В. Володин напомнил, что в ходе осенней сессии парламентариям «пришлось совмещать законотворческую работу с решением организационных задач и вопросов самоорганизации». «В следующем году нам необходимо переходить ко второму этапу — повышению качества законотворческой деятельности», — сказал спикер.

В этих целях все фракции на основе консенсуса приняли ряд системных решений, обратил внимание Вячеслав Володин. «Во-первых, в обязательном порядке проводить широкое обсуждение законодательных инициатив, в том числе с привлечением политических сил, не прошедших в парламент. Во-вторых, проводить профессиональную экспертизу законопроектов с привлечением научно-профессиональных сообществ и ведущих федеральных вузов. В-третьих, обеспечить поддержку реализации федеральных законодательных инициатив региональных парламентов, в том числе и через совет законодателей», — подчеркнул председатель ГД.

Эффективность работы Госдумы при Володине заметно выросла, считает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. «Володин заявил, что за время работы нового состава ГД было принято 142 закона, это по два закона в день», — отметил он. Основными целями работы Госдумы в следующем году К. Калачев назвал рост авторитета ГД через дальнейшее повышение качества работы, вовлечение в орбиту Госдумы общественно-политических организаций и региональных парламентов, выстраивание парламентской вертикали и мониторинг правоприменительной практики.

Вячеслав Володин жестко перестраивает Госдуму с помощью всех доступных средств, ему достался слишком вольготный институт, который необходимо дисциплинировать, полагает глава Центра политтехнологий Игорь Бунин. «Володин заставил их ходить на работу и активно участвовать в обсуждении, он пытается доказать, что Дума может быть местом для обсуждения и принятия решений», — отметил политолог. «Следующий год — это предвыборный период и время, когда стране нужны будут значимые реформы, участие Думы в них необходимо», — подчеркнул И. Бунин.

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