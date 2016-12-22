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Бывшего сотрудника псковской ГИБДД оштрафовали за получение взятки во время экзамена по вождению

Бывшего начальника экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области признали виновным в получении взятки во время приёма экзамена по вождению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 28 июня сотрудник ГИБДД, находясь в служебном автомобиле взяткодателя, оказал содействие его сотрудникам в сдаче практического экзамена по вождению и получил взятку в сумме 15 тысяч рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления и данных о личности виновного суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области, уголовное преследование в отношении взяткодателя, который активно сотрудничал со следствием и помог установлению всех обстоятельств совершенного преступления, прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что виновный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям

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