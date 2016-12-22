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Общество

В Новосокольническом районе завершили реконструкцию подъезда к деревне Скрипки

В Новосокольническом районе после реконструкции ввели в эксплуатацию подъезд к деревне Скрипки протяженностью 1,97 км. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по транспорту.

Работы выполняло АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №275» в соответствии с разработанной проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы технической и сметной части. Общий объем финансирования реконструкции составил 30,7 млн рублей.

Гарантийные сроки объекта составляют 4 года по верхнему слою покрытия, 2 года - по укреплению обочин, 5 лет - по дорожным знакам, 5 лет - по барьерному ограждению, 6 лет - по ремонту водопропускных труб.

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