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Общество

Эффективной деятельности на благо жителей региона пожелал псковским энергетикам Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Труд энергетиков направлен на благо людей, и сегодняшний день – хороший повод сказать им спасибо за работу. Благодаря стабильной работе псковских энергетиков в жилых домах, школах и больницах региона всегда есть свет и тепло, бесперебойно функционируют промышленные предприятия и организации, освещаются дворы и дороги, на улицах зажигается новогодняя иллюминация, создающая ощущение праздника и поднимающая настроение», - говорится в тексте поздравления.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Александр Котов подчеркнул, что эффективная энергетическая система – это важный фактор динамичного развития всех отраслей экономики и инвестиционной привлекательности Псковской области. Он отметил, что современному энергетическому комплексу предъявляются повышенные требования энергоэффективности, экологичности и безопасности. «Отрадно, что псковские энергетики активно внедряют в свою работу новые технологии, отвечающие сегодняшнему дню», - добавил спикер.

В профессиональный праздник он пожелал энергетикам Псковской области добра, мира, благополучия и эффективной деятельности на благо жителей региона, а также успехов в их «нелегкой и такой нужной работе».

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