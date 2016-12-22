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Культура

На этой неделе в Театрально-концертной дирекции начнутся новогодние представления и концерты

23 декабря в 11:00 в музее театра драмы имени А. С. Пушкина пройдет традиционная елка с участием Деда Мороза и Снегурочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

После открытия елки на большой сцене театра состоится премьера спектакля «Золушка». В основе сюжета - старая добрая сказка Евгения Шварца. Режиссером постановки выступила Наталья Лапина (Санкт-Петербург). Новогодние елки и показы спектакля «Золушка» продлятся до 4 января 2017 года.

В областном театре кукол праздничные мероприятия начнутся с 24 декабря. Новогодний хоровод у ёлки начнется в 10:00. А в 12:00 самые маленькие зрители увидят премьеру спектакля «Новый год с волшебником Гудвином». Новогодние представления продлятся в театре до 7 января.

Меломанов и поклонников танцевальной культуры порадует праздничная программа Псковской областной филармонии.

24 декабря в 16:00 в Большом концертном зале выступит театр танца «Русские узоры» с новогодней программой «Зимние забавы».

27 декабря в 14:00 в БКЗ состоится музыкальное путешествие по миру новогодних мелодий. Главный симфонический оркестр Псковской области приглашает юных слушателей на концерт «В Новый год с оркестром вокруг Света».

Позже, 29 декабря, пройдет новогодний концерт ансамбля русской музыки «Псков». В программе прозвучат романсы из кинофильмов Эльдара Рязанова, шлягеры 80-х и строки из бессмертных произведений Гумилева, Пастернака и Блока.

В праздник Рождества 7 января состоится «Мультконцерт». Симфонический оркестр исполнит мелодии из мультипликационных лент.

Подробная афиша всех мероприятий на сайтах филармониидрамтеатра и театра кукол.

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