Псковский театр кукол и госкомитет по охране культнаследия переедут в здание на Конной

10:56, 22 декабря 2016, ПАИ

Псковский областной театр кукол и госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия переедут в здание на Конной, 2. Об этом председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил сегодня, 22 декабря, на заседании Совета по инвестициям в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Г-н Михеев рассказал, что в рамках инвестиционного проекта «Создание гостинично-жилищных комплексов как способ приспособления объектов культурного наследия» будут задействованы два здания по улице Пушкина, 3/13 и Герцена, 3. Органы власти, которые сейчас размещаются в здании на улице Пушкина, переедут на Конную, 2. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 220 млн рублей, срок реализации - 5 лет, планируется создание 75 рабочих мест.

Председатель госкомитета региона по культуре Жанна Малышева отметила, что помещение на Конной, 2 будет пригодным и для размещения театра кукол.

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев подтвердил, что помещения будут комфортны для размещения театра. «Там разместится всё оборудование, важно, что театр не переедет далеко и не будет заново раскручивать, извините за сленг, новую площадку. Им добавятся 360 «лишних» квадратных метров. Все работники театра готовы с радостью туда переехать, - добавил Месхиев. - Если мы театр кукол не перевезем этим летом, его закроют. Я вообще всю эту историю затеял ради театра кукол».

Председатель госкомитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева также заметила, что переезд комитета на Конную улучшит условия работы сотрудников. «Там можно будет и архивы разместить», - сказала она и предложила детально продумать размещение в новом здании помещения для Археологического центра Псковской области, который пока находится на Герцена 1/1.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил поставить перед инвестором задачу по размещению инвентаря археологов. Что касается театра кукол, по словам главы региона, «надо двигаться и двигаться вперед».

«На мой взгляд, реконструкция всех этих зданий очень важна. Если будут реконструироваться Герцена, 1, 3, 5, то вся набережная Псковы от Кремля приобретёт завершённый вид», - продолжил Дмитрий Месхиев. Он рассказал, что здание на Пушкина, 3/13 [здание напротив областного драмтеатра, в котором сейчас размещается госкомитет по культуре - ПАИ] находится в неудовлетворительном состоянии. Главная цель вовлечения здания в проект - оборудование там гостиницы на 40 мест и возвращение первоначального назначения зданию, для чего потребуется 55 млн рублей. Дмитрий Месхиев напомнил, что ранее там располагалась гостиница «Россия». «Мы, как Театрально-концертная дирекция, заинтересованы в реконструкции этого объекта, расположенного в непосредственной близости от обновленного здания театра», - заявил руководитель дирекции и отметил, что актеры, которые будут приезжать на гастроли, получат право льготного проживания в этой гостинице.

Андрей Турчак заметил, что сумма в 55 млн для реконструкции здания такой площади явно недостаточна, и порекомендовал просчитать вложения еще раз.

Дмитрий Месхиев ответил, что инвестор готов вкладывать больше и его представитель готов это подтвердить.

Другой объект – здание на Герцена, 1/1. По словам руководителя Театрально-концертной дирекции, он находится в критическом состоянии и требует незамедлительной реставрации. Третий объект - памятник на Герцена, 3, он реконструирован, однако там требуются внутренние ремонтные работы. Объект № 4 - Герцена, 5. Дмитрий Месхиев рассказал, что здание неоднократно горело, эти объекты планируется вовлечь в единый гостиничный комплекс с номерным фондом не менее 55 номеров под рабочим названием «На Пскове». Комплекс будет являться продолжением Золотой набережной с благоустройством и созданием парковой зоны, добавил спикер.

«Мы имеем приблизительную сумму, но четкий график исполнения работ», - заключил Дмитрий Месхиев.

Члены инвестиционного совета поддержали данный инвестпроект.