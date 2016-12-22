В Пскове представят «Поле зрения» в фотографиях

11:38, 22 декабря 2016, ПАИ

23 декабря в 18:00 галерее «Цех» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится фотовыставка «Поле зрения». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области, мероприятие пройдет в рамках Года российского кино.

В экспозицию вошли работы студентов кафедры кинофотоискусства Санкт-Петербургского государственного института культуры. Уже более 40 лет кафедра готовит специалистов широкого профиля – руководителей студий кино, фото- и видеотворчества.

«Камера – это инструмент, который учит, как видеть без камеры». Под этими словами классика американской документальной фотографии Доротеи Ланж подпишется, вероятно, большинство профессиональных фотографов и преподавателей фотомастерства. У каждого из участников выставки свой подход к выбору натуры и свой взгляд на неё», - отметили в пресс-службе дирекции.