Латвиец пытался незаконно вывезти из Псковской области 11 тысяч пачек сигарет

12:09, 22 декабря 2016, ПАИ

На таможенном посту МАПП Лудонка Псковской таможни на российско-латвийской границе пресекли незаконное перемещение 11 тысяч пачек сигарет общим весом 192 килограмма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Тайник обнаружили в автомобиле Renault Master: гражданин Латвии разместил сигареты в специально оборудованной полости под пассажирскими сидениями. Товар не был задекларирован и представлен таможенному контролю.

Возбуждено дело об административном правонарушении, сигареты таможенники изъяли и поместили на ответственное хранение. Назначена товароведческая экспертиза.