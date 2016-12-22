Совет по инвестициям одобрил строительство новых домов в двух микрорайонах Пскова

11:26, 22 декабря 2016, ПАИ

Вопрос строительства жилых домов в Пскове в микрорайонах № 15 и № 14 (в границах улиц Юности и Инженерной), а также детского сада-яслей в последнем обсудили 22 декабря участники заседания Совета по инвестициям в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что предполагается строительство 103 тыс. квадратных метров жилья с социальной инфраструктурой. Заявленный объем инвестиций составляет 3,7 млрд рублей. Проект признан стратегическим и претендует на признание крупномасштабным, что позволяет предоставлять земельные участки инвестору в аренду без проведения торгов, отметил докладчик.

По его словам, инвестор готов взять на себя обязательство по строительству детского сада-яслей на 140 мест с полной отделкой, предоставить Пскову для нужд муниципалитета 98 квартир (в микрорайоне № 12 и комплексе «Европа»).

Губернатор Псковской области Андрей Турчак подчеркнул: «Для нас важна каждая квартира, это псковичам переселиться из аварийного и ветхого жилья и улучшить свои условия».

В свою очередь гендиректор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин отметил, что эти квартиры будут не строящихся домах, а уже в практически готовых к проживанию. Сроки ввода новых квартир, речь о которых идет в инвестпроекте, - 2019-2026 годы. Строительство позволит обеспечить жильем не мене 2 тысяч 197 семей. Также Я. Лузин обратил внимание на то, что застройка территории повлечет необходимость решения вопроса транспортной доступности.

В обсуждение включился глава администрации города Игорь Калашников: «Школа там нужна, так как ближайшие - 20, 21 и 22 - перегружены. Школа там, конечно, напрашивается». На это Андрей Турчак сказал: «Нужно обременять реализацию проекта строительством школы».

В свою очередь председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов попросил проработать вопрос о включении в проект трех-четырех офисов врачей общей практики. Глава региона рекомендовал предусмотреть размещение офисов на первых этажах домов. «Мы это учтем», - отреагировал Ян Лузин.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поднял вопрос по парковке. Было озвучено, что планируется размещение стоянки на Сиреневом бульваре и в районе Пограничного управления. « А что мешает сразу предусмотреть по два машиноместа на квартиру, а не загонять людей в паркинги?» - спросил омбудсмен. Игорь Калашников пообещал, что этот норматив будет меняться.

В итоге члены Совета по инвестициям одобрили реализацию представленного проекта.

