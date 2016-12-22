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Экономика

В 2017 году в Псковской области будут обучать сотрудников для муниципальных проектных офисов

Создание муниципальных проектных офисов и обучение сотрудников для них запланировано на 2017 год. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Сергей Перников на заседании Совета по инвестициям 22 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С. Перников напомнил, что офисы необходимы для перехода к проектному управлению. Возглавлять проектный офис будет губернатор.

Добавим, ведомственные проектные офисы появятся на базе госкомитетов и управлений Псковской области по экономическому развитию, образованию, здравоохранению, строительству и ЖКХ, транспорту. 

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