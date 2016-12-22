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Псковичка, решившая получить кредит на льготных условиях, лишилась денег

Псковичка лишилась денег, пытаясь получить кредит на льготных условиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по области.

По версии следствия, жительница Пскова решила взять кредит, воспользовавшись возможностями Интернета. С ней на контакт вышел неизвестный гражданин, который предложил свои услуги для получения кредита, якобы, по упрощенной схеме, но в качестве предоплаты попросил перечислить деньги на указанный им счет. Женщина перевела незнакомцу 6500 рублей, и после этого «кредитор» прекратил с ней общение.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту сотрудники 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову возбудили уголовное дело.

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