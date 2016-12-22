Найденная в бежаницком лесу женщина была задушена

11:46, 22 декабря 2016, ПАИ

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в лесном массиве вблизи поселка Бежаницы тела 29-женщины с признаками асфиксии при сдавлении шеи, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 30-летний местный житель, который 19 декабря, встретив на тропинке потерпевшую, задушил ее.

Изучение личности мужчины показало, что он ранее был судим за убийство и грабеж.

«В настоящее время произведено процессуальное задержание данного лица, и ему предъявлено обвинение в убийстве. Следователи совместно с полицейскими тщательнейшим образом проверяют его на причастность к совершению других преступлений в отношении потерпевшей. В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в СУ.