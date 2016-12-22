Вице-губернатор поблагодарил псковских энергетиков за достойный вклад в развитие экономики региона

11:52, 22 декабря 2016, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

А. Кузнецов отметил, что энергетическая отрасль по праву считается одной из стратегических отраслей экономики, и успешный труд энергетиков — это весомый вклад в развитие и процветание всей страны и Псковской области, в частности.

«В вашей работе нет мелочей. На энергетических предприятиях Псковской области работают высокопрофессиональные специалисты, которые, несмотря на все сложности, создают энергию тепла и света, несущую комфорт и уют в дома людей, обеспечивая стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий области. Ответственное отношение к делу позволяет вам не только успешно решать производственные задачи, но и заниматься модернизацией инженерной инфраструктуры. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, достойный вклад в развитие экономики Псковской области!» — говорится в поздравлении вице-губернатора.

Он пожелал всем специалистам энергетической отрасли крепкого здоровья, благополучия, дальнейших трудовых достижений и успехов в любых начинаниях.