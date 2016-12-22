В Пскове стартовал IV Форум социально ориентированных НКО

11:59, 22 декабря 2016, ПАИ

22 декабря в Пскове стартовал IV Форум социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие проходит в большом зале администрации региона.

От лица депутатов Псковского областного Собрания присутствующих поприветствовал вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко. «Состояние общества отражается состоянием НКО. На протяжении последних лет в регионе реализуется целый комплекс мер, связанный с НКО. За этой работой большое будущее, так как государство всё объять не может, поэтому работа общественного сектора весьма важна, в том числе во взаимодействии с органами государственной власти», - отметил политик.

Также перед собравшимися выступил председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. Он пожелал всем участникам форума плодотворной работы.

Напомним, форум начнётся с пленарного заседания, на котором эксперты представят информацию о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, расскажут о механизмах повышения эффективности их деятельности, а также об участии представителей некоммерческого сектора в решении отраслевых задач на региональном и муниципальном уровнях.

После пленарного заседания начнут работу тематические проектные площадки, пройдут дискуссии и мастер-классы. В завершение будут подведены итоги форума.

Организатором форума выступает администрация Псковской области совместно с Общественной палатой региона и частным учреждением дополнительного профессионального образования «ИнтелКап».