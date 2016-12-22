Андрей Букин: Это кощунство — строить на территории «Электрона»

11:57, 22 декабря 2016, ПАИ

Экс-директор псковского радиозавода «Плескава» Андрей Букин сегодня, 22 декаря, в ходе пресс-конференции в редакции «Псковской правды» по поводу прекращения «дела Букина» рассказал, что в бытность его руководства предприятием обсуждалась идея застройки территории стадиона «Электрон», которую он назвал «кощунством».

«Когда я стал директором радиозавода, я посчитал, что ошибочно в план приватизации попали социальные объекты: завод отдал городу общежитие. Обсуждался вопрос о передаче «Электрона»: там была колоссальная проблема, трещина в чаше. Был вариант застройки, но я был против. Это кощунство там строить. Там должна быть зона отдыха для горожан. Был проект с хорватскими партнерами по созданию там современного спортивного городка», — рассказал Букин.

Напомним, на протяжении 2015-16 годов в Пскове обсуждались планы новых собственников «Электрона» по застройки его территории. Против этого выступали многие политики, общественники, спортсмены и просто неравнодушные горожане.