Союз биатлонистов Великобритании требует отменить проведение этапа Кубка мира по биатлону в России

13:01, 22 декабря 2016, ПАИ

Союз биатлонистов Великобритании требует отменить проведение этапа Кубка мира по биатлону в России, сообщает ТАСС.

Биатлонисты сборной Великобритании будут бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени из-за выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По сообщению ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Британского союза биатлонистов.

Также в заявлении отмечается, что британская сторона будет «очень удивлена», если IBU примет решение не переносить из России этап Кубка мира, а также юниорский чемпионат мира, который должен пройти в 2017 году в Псковской области.