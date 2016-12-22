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Общество

Союз биатлонистов Великобритании требует отменить проведение этапа Кубка мира по биатлону в России

Союз биатлонистов Великобритании требует отменить проведение этапа Кубка мира по биатлону в России, сообщает ТАСС.

Биатлонисты сборной Великобритании будут бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени из-за выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. По сообщению ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Британского союза биатлонистов.

Также в заявлении отмечается, что британская сторона будет «очень удивлена», если IBU примет решение не переносить из России этап Кубка мира, а также юниорский чемпионат мира, который должен пройти в 2017 году в Псковской области. 

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