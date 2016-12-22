Командующий Северо-Западным округом войск нацгвардии посетил спецподразделения в Пскове

12:08, 22 декабря 2016, ПАИ

В ходе рабочего визита в Псковскую область командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Захаркин посетил базы СОБР и ОМОН. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Командующий ознакомился с условиями службы сотрудников спецподразделений. На общих собраниях с личным составом он уточнил стоящие перед сотрудниками задачи.

Сергей Захаркин подчеркнул, что с 1 января 2018 года все сотрудники спецподразделений перейдут в статус военнослужащих, льготы и другие социальные гарантии будут соответствовать параметрам, определенным для военнослужащих в соответствии с занимаемыми должностями.