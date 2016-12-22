В Новосокольниках полицейские установили подозреваемого в совершении грабежа

12:13, 22 декабря 2016, ПАИ

В Новосокольниках полицейские установили подозреваемого в совершении грабежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, вечером 20 декабря у дома по улице Ленинской неизвестный открыто похитил у местного жителя планшет, после чего скрылся.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен 23-летний молодой человек, который подозревается в совершении этого преступления. Он дал признательные показания.

Похищенное стражи порядка изъяли, возбуждено уголовное дело.

