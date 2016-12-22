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Политика

Андрей Букин: Я вернулся в политику и намерен участвовать в выборах

Экс-директор Псковского завода радиодеталей «Плескава», экс-депутат Псковского областного Собрания Андрей Букин сегодня в ходе пресс-конференции в редакции «Псковской правды» по случаю прекращения длившегося 8 лет уголовного дела в отношении него о причинении мошенническими действиями ущерба заводу на 251,8 млн рублей заявил, что возвращается в политику и намерен участвовать в выборах.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на вопрос о перспективах его политической карьеры Букин ответил: «А я уже вернулся, выступаю вот здесь. Я член партии «Единая Россия», меня не исключили. Многие депутаты меня поздравили. Наверное, верили мне и ждали решений судов. Собираюсь участвовать в выборах, на депутатский уровень. Не исключаю участия в выборах в городскую Думу [в 2017 году]».

Говоря о перспективах своих взаимоотношений с депутатом областного Собрания, лидером местного отделения «Справедливой России» Олегом Брячаком, которого Букин назвал бенефициаром «сценария по рейдерскому захвату» радиозавода, элементом которого стало уголовное дело, экс-директор «Плескавы» сказал: «Так хитро сделано, что заявление на возбуждение уголовного дела от Брячака подавали по нотариальной доверенности. Он сейчас скажет, что ничего не подавал и не при чём. Конечно, сейчас юристы будут изучать документы. Если суды сочтут ложными высказывания Брячака – то будут выводы».

Также Андрей Букин удивился, что в Псковском областном Собрании не смогли повлиять на Брячака в связи с фактом давления последнего на суд: «Юрист сказала, что в Собрании нет комитета по этики. Что мешает его создать? А что, если депутат начнет к экстремизму призывать? Если депутат начинает с трибуны угрожать, то, я считаю, что он не имеет морального права быть депутатом». 

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