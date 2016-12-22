Глава Пскова поставил задачу следить за качеством работ в сфере ЖКХ в 2017 году

12:23, 22 декабря 2016, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский обсудил проект бюджета муниципалитета на 2017 год с представителями сферы жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в совещании приняли участие заместитель главы города Сергей Гаврилов, начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров, начальник финансового управления Тамара Винт, председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Евгений Самуйлов, финансисты, директора муниципальных коммунальных предприятий.

Алексей Захаров рассказал, что по итогам уходящего года УГХ сработало достаточно эффективно: выполнены запланированные ремонты 46 дворов, установлены 12 новых детских игровых комплексов, проведен ремонт моста 50-летия Октября. «Ремонт моста 50-летия Октября - это самый крупный объект города в этом году и по финансированию, и по объемам работ, и по своей значимости для Пскова», - отметил начальник УГХ.

Иван Цецерский поинтересовался, в каком объеме заложено финансирование на 2017 год по спилу аварийных деревьев. «Тема для городского хозяйства более чем актуальная, за минувший год Псков пережил 60 штормовых предупреждений, практически после каждого из них приходилось оперативно убирать упавшие деревья», - сказал он. Начальник УГХ ответил, что на следующий год на снос аварийных деревьев, которых сейчас в очереди - более двух тысяч, заложены 4,5 миллиона рублей.

На следующий год будут отремонтированы улицы Старотекстильная, Красноармейская набережная в сторону Шабанов. Увеличены суммы финансирования на содержание улично-дорожной сети, парков и скверов.

Подводя итоги встречи, глава Пскова подчеркнул, что следующий год будет трудным: «Работы будет много по ремонту дворовых территорий, мы рассчитываем на серьезную поддержку федерации, объем может увеличиться до трех раз по сравнению с этим годом. Псков должен получить средства и на реконструкцию улицы Свердлова, где предстоит очень большая работа. Наша общая задача - не сбавлять темпов, рационально расходовать средства и следить за качеством».