Параметры бюджета Пскова на 2017 год в сфере культуры сохраняются на уровне предыдущего

12:32, 22 декабря 2016, ПАИ

Параметры бюджета Пскова на 2017 год в сфере культуры сохраняются на уровне предыдущего года. Об этом стало известно на очередной встрече по обсуждению проекта бюджета города с бюджетополучателями, которую провел глава города Иван Цецерский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации Пскова Мария Михайлова, начальник финансового управления Тамара Винт, заместитель начальника Управления культуры администрации города Марина Гриневич, председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Евгений Самуйлов, финансисты, руководители учреждений культуры.

Иван Цецерский отметил, что Псков ожидает финансовой поддержки федерального уровня, которая коснется Городского культурного центра и детской музыкальной школы № 1. Он акцентировал внимание участников на том, что финансирование учреждений культуры в 2017 году направлено, в первую очередь, на их подготовку к проведению мероприятий в рамках Международных Ганзейских дней в 2019 году.

Заместитель начальника Управления культуры администрации города Марина Гриневич озвучила основные показатели работы отрасли в 2016 году, подчеркнув, что финансирование помогало осуществлять поставленные перед сферой задачи в полном объёме. В ряде учреждений были исполнены предписания надзорных органов. Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина приобрел сценический комплекс для городских праздников. По детской музыкальной школе № 1 прошли торги на выполнение проектно-сметной документации на ремонт.

«В этом году на сферу культуры поступило около 500 тысяч рублей из областного бюджета на закупку выставочного оборудования в рамках подготовки к проведению Международных Ганзейских дней в 2019 году. Кроме того, в псковский планетарий уже доставлены новые кресла», - рассказала М. Гриневич, добавив, что в следующем году при наличии средств планируется приобрести звуковое оборудование для набережной от Власьевской до Покровской башни и тент-шатры для общегородских праздничных мероприятий.

Директор Городского культурного центра Елена Голубева сообщила, что в настоящее время в учреждении идет работа по строительству системы вентиляции. Средства на первые две очереди строительства - 7,2 млн рублей.

Кроме того, в детской музыкальной школе № 5 актуальной задачей остается создание дополнительных помещений для занятий и приобретения музыкальных инструментов.

На заседании также был затронут вопрос реализации доступной среды. Глава Пскова особо подчеркнул, что все учреждения культуры, задействованные в проведении Международных Ганзейских дней, должны быть подготовлены в этой части.

Подводя итог, Иван Цецерский поблагодарил присутствующих за достижения уходящего года, за участие творческих коллективов во всех городских мероприятиях и выразил надежду на то, что 2017 год для сферы культуры станет не менее продуктивным.