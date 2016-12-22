Арсен Мирзаев и Валерий Земских станут гостями «Поэтопроектора» в Пскове

13:25, 22 декабря 2016, ПАИ

24 декабря в 18:00 в медиа-холле Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина состоится шестой сеанс цикла вечеров современной поэзии «Поэтопроектор», на котором выступят классики петербургской неофициальной поэзии Арсен Мирзаев и Валерий Земских. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Валерий Земских — поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза писателей ХХI века, секретарь Международной федерации русских писателей, редактор-составитель многотомной антологии петербургской поэзии «Собрание сочинений» , лауреат премии имени Н. Заболоцкого. Вместе с Арсеном Мирзаевым и Дмитрием Григорьевым он основал «Всемирную Ассоциацию любящих Изабеллу» (отец-основатель и президент ВАЛИ).

В конце 1980-х — начале 90-х Земских входил в группу поэтов «НАСТ» (Неофициальная авторская студия), участвовал в одноимённом самиздатском альманахе, публиковался в журнале «Сумерки» и альманахе «Топка». Валерий Земских также издал 12 книг стихотворений.

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