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Общество

Андрей Турчак: Отношения социально ориентированных НКО и госвласти успешно сложились

Отношения социально ориентированных некоммерческих организаций и государственной власти успешно сложились, считает губернатор Псковской области Андрей Турчак. Об этом он заявил на IV Форуме социально ориентированных НКО, который проходит в Пскове 22 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поблагодарил собравшихся за работу и добавил, что без НКО исполнительной власти было бы сложно ориентироваться «в многогранном пространстве». «Мы уже сложившиеся партнеры и наше взаимодействие на протяжении многих лет дает свои результаты. За каждым из вас большие коллективы единомышленников, которые пропускают через себя свою работу. Круг вашей социальной активности широк, и хорошо, что эта активность не связана с политикой, избирательными циклами, ваша работа носит системный, постоянный характер. Каждая наша встреча имеет потом продолжение в виде реальных дел и проектов», - сказал Андрей Турчак.

Он выразил уверенность, что все рассуждения, которые прозвучат сегодня на секциях, в дальнейшем будут носить прикладной характер и каким-то образом скорректируют работу исполнительной власти. «Все это мы с вами делаем для того, чтобы жизнь жителей области улучшалась, чтобы люди чувствовали себя защищенными», - подчеркнул глава региона.

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