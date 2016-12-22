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Общество

Несовершеннолетние осужденные посетили Военно-исторический музей в Острове

Для несовершеннолетних осужденных, стоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции Пушкиногорского района, прошла «Профилактическая экскурсия» с посещением Военно-исторического музея Псковской области и мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Мероприятие организовали начальник филиала совместно с районной администрацией и сотрудники отдела полиции. Экскурсия состоялась в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Пушкиногорского района на 2016-2018 годы». Ее главной целью стало стимулирование правопослушного поведения несовершеннолетних осуждённых.

Фото пресс-службы ведомства

В Военно-историческом музее трудных подростков познакомили с его историей и уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны. Продолжилась экскурсия на «Линии Сталина». Подучетные увидели фортификационные сооружения конца 30-х годов в виде дотов с полевыми укреплениями, а также коллекцию раритетной техники, посетили мемориальное воинское захоронение.

«Подобные мероприятия проводятся, прежде всего, в целях патриотического воспитания молодого поколения, - подчеркнул начальник филиала УИИ по Пушкиногорскому району Игорь Потемкин, - планируем и в дальнейшем продолжать работу в этом направлении».
 

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