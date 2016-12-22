После новогоднего корпоратива у 25% сотрудников российских компаний ухудшается отношение к руководству

15:43, 22 декабря 2016, ПАИ

Радость от приближающегося новогоднего корпоратива испытывают далеко не все работники, следует из результатов соцопроса сотрудников российских компаний, который компания Head Hunter проводила 25–31 ноября 2016 года. Как рассказали Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований Head Hunter, участие в опросе приняли 2774 человек.

Участники новогодних корпоративов особое внимание уделяют поведению руководства на празднике. На вопрос «Были ли случаи, когда глава компании вел себя некорректно?» большинство респондентов (75%) ответили, что со стороны топ-менеджера всё прошло гладко. Однако 6% отметили, что начальник «перебрал с алкоголем и вел себя неприлично». Ровно столько же участников опроса признались, что их руководитель общался только с «топами» и игнорировал рядовых сотрудников. Еще 3% обиделись на начальника за то, что он не поблагодарил коллег за хорошую работу в уходящем году. Всего одному проценту респондентов корпоратив запомнился тем, что начальник отметил всех, кто «сильно расслабился», а потом применил к ним санкции.

Часть опрошенных отметили, что их глава компании «давал всем сотрудникам клички», «дрался с охраной клуба», «приставал к женщинам» или «устраивал совещания «по рабочим вопросам».

Интересно, что как бы ни вел себя руководитель, большинство сотрудников (58%) не изменили своего мнения о нем. Чуть больше 25% признались – отношение к руководству после новогоднего корпоратива ухудшилось. Лишь 7% опрошенных отметили, что после праздничного мероприятия отношения с директором ухудшились настолько, что пришлось уволиться.