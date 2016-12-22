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Общество

В Пскове начала работать ярмарка «Русская зима»

Ярмарка «Русская зима» открылась в Пскове на торговой площадке по улице Яна Фабрициуса, 5а. Организатором выступает муниципальное казенное учреждение «Снежинка» при поддержке отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гостей и участников ярмарки приветствовал депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников: «Это замечательная возможность приобрести качественные товары местных производителей и создать для себя предновогоднее настроение». К пожеланиям также присоединился директор МКУ «Снежинка» Олег Сладковский.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов назвал ярмарку преимущественно фермерской. На ней представлен широкий ассортимент продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, садоводов-огородников и народных умельцев. Кроме того, для гостей ярмарки подготовлена праздничная развлекательная программа.

Торговые ряды будут работать 22 и 23 декабря с 8:00 до 17:00.

Отметим, городская новогодняя ярмарка пройдет в Пскове на улице Пушкина с 28 по 31 декабря. С 23 декабря в городе начнут работу около 30 елочных базаров.

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