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Общество

Мастер-класс «Знание – жизнь!» прошёл в Псковской областной библиотеке

В информационном центре Псковской областной научной библиотеки прошёл мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Занятие провела врач городской больницы Жанна Шлосберг, руководитель псковской Школы сердечной достаточности, член рабочей группы ООСН по образованию пациентов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Псковская Школа сердечной достаточности на ежегодном Конгрессе общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), который прошел в декабре в Москве, была признана одной из трёх лучших в России по итогам работы практических школ для пациентов. Школа получила грант на проведение практических занятий в Пскове в 2017 году. Жанна Шлосберг заметила, что занятия проходят «в гостеприимных стенах областной научной библиотеки с помощью и благодаря её замечательным сотрудникам».

Целью работы Школы является просвещение пациентов о профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда и инсульте, о важности здорового образа жизни, о возможности хорошего качества жизни и максимально полного восстановления после перенесенных сердечно-сосудистых событий с помощью регулярных физических нагрузок, правильного питания, приёма современных лекарств с доказанной эффективностью.

Кроме лекций с использованием анимации, видеороликов, памяток, проходят прогулки с кардиологом в Сквере породнённых городов.

Школа приглашает всех желающих на практические занятия. Занятия на площадке Псковской областной научной библиотеки (улица Профсоюзная, д. 2) проходят бесплатно.

О расписании занятий информация размещается на сайте библиотеки.

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