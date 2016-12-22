Андрей Турчак призвал всех участников проектного офиса работать как единый механизм

13:15, 22 декабря 2016, ПАИ

Информацию об организации работы по созданию в Псковской области проектного офиса заслушали члены Совета по инвестициям в Псковской области под руководством губернатора Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заместитель губернатора Сергей Перников напомнил, что работа ведется в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и касается реализации приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, а также целевых моделей, обеспечивающих благоприятный инвестиционный климат в регионе.

Ключевыми являются 11 направлений, в рамках которых будут реализовываться проекты: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, производительность труда, поддержка малого бизнеса, улучшение состояния дорог, экология и другие. В каждом из них будет различный набор программ.

Кроме того, Правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив разработали целевые модели по 7 направлениям. Среди них — получение разрешения на строительство, Государственный кадастровый учет, Государственная регистрация прав, организация контрольно-надзорной деятельности, технологическое присоединение к электрическим сетям, а также к сетям тепло-, газо- и водоснабжения, система мер по стимулированию развития малого предпринимательства, институты развития. В каждой модели указаны целевые показатели и сроки, в течение которых их следует достичь.

На уровне Псковской области организационный штаб проектного офиса создан на базе Совета по инвестициям под руководством Андрея Турчака. Непосредственно региональный проектный офис — на базе Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике. Ведомственные проектные офисы или рабочие группы под руководством Заместителей Губернатора будут работать на базе профильных комитетов, где и будет происходить внедрение целевых моделей.

«Индикаторы достаточно жесткие, но реалистичные. По некоторым пунктам мы уже достигли значений, которые установлены для реализации на конец 2017 и даже 2018 года», — отметил по итогам доклада Андрей Турчак. При этом глава региона обратил внимание, что по некоторым показателям, например, по срокам технологического присоединения к электрическим сетям, Псковская область «проваливается». «Присоединение к электросетям у нас занимает практически год, а целевой показатель — 15–20 дней. Это большая разница», — сказал Андрей Турчак и поручил включить в повестку ближайшего заседания совета этот вопрос. Губернатор также добавил, что Псковская область имеет право направить свои предложения по изменению единых для всех регионов целевых показателей, разработанных на федеральном уровне.

Глава региона подчеркнул, что задачи по достижению целевых индикаторов касаются не только органов исполнительной власти региона, но и территориальных органов федеральной власти. «Проектный офис не разбирается на федеральную, региональную и муниципальную составляющие. Это единый проектный офис. И просьба ко всем работать как единый механизм, а полученную информацию принять не к размышлению, а к исполнению», — заявил Андрей Турчак.

Добавим, что в рамках заседания Совета по инвестициям принят за основу план работы органа на 2017 год. В течение трех рабочих дней члены Совета смогут внести с документ свои предложения.