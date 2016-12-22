С 23 декабря будет частично ограничено движение автотранспорта на Ольгинском мосту в Пскове

13:19, 22 декабря 2016, ПАИ

С 10:00 до 17:00 с 23 декабря по 30 декабря будет частично ограничено движение транспортных средств на отдельных участках Ольгинского моста в Пскове в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города Пскова обращается к автовладельцам с просьбой учитывать данные обстоятельства и заранее выбирать альтернативные пути следования. За дорожной обстановкой в районе Ольгинского моста можно наблюдать с помощью камер видеонаблюдения открытого доступа.