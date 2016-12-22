Страсти по бюджету

14:20, 22 декабря 2016, ПАИ

Конец года — очень напряженное время, особенно для финансистов. Помимо того, что нужно купить подарки детям и не забыть заказать Деда Мороза, следует собраться и с Божьей помощью завершить текущий финансовый год. А параллельно разложить по полочкам, на какие средства регион будет жить и весь следующий.

Тех, кто думает, что 2017 год готовит нам тьму открытий чудных, вероятно, ждут некоторые разочарования. Судя даже по рамочным параметрам документа, который сейчас проходит обсуждение в согласительных комиссиях, будущий год мало чем будет отличаться от уходящего. Радоваться этому или огорчаться? Понимаю иронию, дамы и господа, но все же это вопрос дискуссионный. В известном смысле год был не самый радужный. Он начался с катастрофического падения цен на нефть, и тогда многим казалось, что этот год мы вообще не доживем. Особенно в регионах, вынужденно зависящих от федерального финансирования. Однако же дожили и, судя по толпам оптимистичных граждан, методично скупающих все, что может стать потенциальным угощением на праздничном столе, нам придется жить и в следующем году, назло многочисленным скептикам.

Баба Яга против

Так исторически сложилось, что все без исключения оппозиционные фракции Псковского областного Собрания депутатов голосуют против бюджета. Это давно сформировавшаяся традиция: так голосовали и пять лет назад, и в прошлом году. Причем параметры бюджета все эти годы были разные, а реакция оппозиции — одинаковая. Надо полагать, это не столько неприятие расходных и доходных параметров бюджета, сколько принципиальная позиция «Баба Яга против». Но все же давайте остановимся на тех претензиях, которые предъявляют к бюджету Псковской области депутаты от оппозиции.

Фракция ЛДПР решила голосовать против бюджета потому, что такова позиция их федерального руководства. ЛДПР не поддержала проект федерального бюджета, следовательно, нет никаких оснований менять точку зрения при голосовании за бюджет области. Трудно сказать, какие конкретно претензии к документу имеют псковские либерал-демократы. Скорее всего имеют. Но очевидно, здесь мы имеем дело с демонстрацией партийной дисциплины, нежели с попыткой проанализировать технические параметры бюджета. К тому же ЛДПР в этом вопросе последовательна — последние шесть лет стабильно голосует против.

Еще дальше (хотя, казалось бы, куда же еще) от какой-либо бюджетной аналитики находятся депутаты от Коммунистической партии. «Вы же власть – находите, зарабатывайте, не сидите сложа руки...» — выдохнул «говорящая голова» фракции КПРФ в областном Собрании Виктор Дуля. Этой мыслью неформальный лидер псковских коммунистов напомнил мне главного героя произведения «Наивно. Супер» культового норвежского писателя Эрленда Лу, работающего в жанре гротеска и инфантилизма.

Что такое современные коммунисты? От политической силы, традиционно занимающей вторые места на различных выборах и претендующей (в теории) на 20-30% голосов избирателей, ожидаешь, как минимум, альтернативную политическую повестку. Увы, в реальности мы сталкиваемся только лишь с завышенными ожиданиями от повседневности. И когда эти ожидания не оправдываются, то, согласно законам инфантилизма, начинаются обиды на власть и раздача указаний в духе «надо не сидеть сложа руки». Не дождались конкретики? Давайте честно — а разве были для этого хоть какие-то основания?

Свой анализ доходных и расходных параметров бюджета традиционно представил лидер местного «Яблока» Лев Шлосберг. Надо сказать, в сравнении с остальной оппозицией, это была на самом деле аналитика. По сути аргументы Льва Шлосберга сводились к тому, что в теории бюджет — вполне себе бюджет. Только вот его авторы немного слукавили, занизив предстоящие расходы и, соответственно, завысив потенциальные доходы.

Подобную концепцию можно было бы считать правильной только при условии, что озвученные параметры бюджета останутся незыблемыми в течение всего следующего года. А так, конечно же, не бывает. Бюджет — не лежачий камень, а вполне гибкая и мобильная конструкция. Параметры бюджетных доходов корректируются почти так же часто, как биржевая стоимость акционерных компаний. Не стоит забывать, что наша область по объективным причинам в значительной степени зависит от федерального финансирования. Понять, сколько поступит федеральных денег, скорее всего, можно будет только во второй половине года. Но практика последних лет показывает, что федеральные деньги поступают в регион достаточно стабильно. Значит с полным на то основанием можно рассчитывать на увеличение доходной составляющей бюджета.

Что касается позиции фракции «Справедливой России», то она, честно сказать, все труднее поддается не только политическому анализу но и осмысленному пониманию. Олег Брячак выступил с эмоциональной речью на тему: «Я знаю, где найти миллиард». Слушатели по достоинству оценили блестящую артикуляцию и несомненные театральные способности лидера псковских эсеров. Однако эффект этим и ограничился, поскольку содержательная часть явно уступала, а местами и вовсе была за гранью понимания. Это довольно печальное зрелище, когда ты ждешь грамотного разбора параметров бюджета, а вместо этого получаешь новую порцию сведения личных счетов...

Долг платежом страшен

Во многом благодаря лидеру справедливороссов одной из самых обсуждаемых стала тема долгов областного бюджета и обязательных кредитных платежей. Тема, как водится, так и не став предметом серьезного обсуждения, уже успела обрасти слухами и домыслами. Тут надо все же разобраться.

Жизнь взаймы — вещь, сама по себе, малоприятная. Есть множество умных мыслей про долги, где все сводится к тому, что берешь чужие деньги на время, а потом отдаешь свои и навсегда. Однако же подобные рассуждения в большей степени применимы к денежным отношениям частных лиц. В делах государственных все с точностью до наоборот — кредит является не только условием реализации социальных обязательств, но и основой динамичного развития в целом. Все современные государства (за исключением полумифических Брунея и Палау) за годы развития обросли внешними долгами, тяжесть которых способны оценить только профессиональные финансисты.

Здесь необходимо понимать одну, на первый взгляд, неочевидную истину. Внешние долги (в нашем случае это совокупный бюджетный долг Псковской области) не подлежат отдаче в обывательском смысле слова. Это не то же самое, что отдавать потребительский кредит физическому лицу. Структура таких долгов многоуровневая и чрезвычайно сложна даже для финансовых аналитиков. Не существует на сегодняшний день однозначных методик определения тяжести долгового бремени в отношении государств и регионов.

Наиболее часто используемый в таких случаях механизм исчисления оперирует отношением суммы долга к имеющемуся ВВП/ВРП. Вот тут, если посмотреть невооруженным взглядом, получается полная чертовщина. Мы все знаем азбучные истины, что «Америка по уши в долгах» и т.п. Это, отчасти, верно. Совокупный внешний долг США сегодня составляет 101 % к объему ВВП. Ну, то есть, если совсем грубо, то даже условная продажа всей платежеспособной Америки не решает вопроса. Но это, прямо скажем, мелочи, по сравнению с долгом Ирландии — 1060% к ВВП или Люксембурга — 3411 % к ВВП. Это какие-то невообразимые цифры. Опустим логичный, но второстепенный вопрос, каким образом карликовый, но очень экономически активный Люксембург так умудрился влезть в долги.

Любому человеку в здравом уме понятно, что подобные объемы долгов не подлежат номинальному возврату в принципе. Те же, кто продолжают считать, что маленький долг — это хорошо, следует обратить внимание на нищее и убогое Гаити, чьи долги составляют всего лишь 7% от их ничтожного ВВП.

Другими словами, тяжесть кредитных обязательств зависит не от номинального объема долга, а от экономической активности государства или региона. От наличия долгосрочного стратегического планирования и умения думать на несколько лет вперед. И вот здесь надо отдать должное региональной власти, которая не жалеет сил на развитие крупных агропромышленных и инфраструктурных проектов. От них не может быть немедленной отдачи, но сейчас закладывается экономическая база, благодаря которой область будет наращивать ВРП уже в ближайшем будущем. Так что жизнь продолжается, несмотря ни на какие долги и кредитные обязательства...