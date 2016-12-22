Николай Цветков принимает участие во всероссийском совещании ЦИК России

14:09, 22 декабря 2016, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков принимает участие во Всероссийском совещании ЦИК России с председателями избиркомов субъектов Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

Основной темой совещания, которое проходит в Москве, является подведение итогов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

На совещании за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний глава ЦИК Элла Памфилова вручила Николаю Цветкову благодарностью Центральной избирательной комиссии РФ.

Как сообщил Николай Цветков, в своем выступлении Элла Памфилова подчеркнула, что выборы Президента России запланированы на 2018 год и пройдут строго по плану и в сроки, определенные законодательством.

На совещании отмечалось, что предстоящие выборы требуют соответствующей подготовки членов участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий и ЦИК России проведет широкомасштабную работу по обучению организаторов выборов по единой программе по подготовке кадров.

Также главам региональных избиркомов рассказали об использовании QR-кодов на выборах Президента, что поможет избежать фальсификаций и минимизировать человечески фактор при введении данных.

Известно, что программу готов внедрить Федеральный центр информатизации: после заполнения протокола в электронном виде с ее помощью на печать будет выведен QR-код, в который «зашьют» данные из протокола. Затем программа распознает цифры, они появляются на экране системы, данные сверяют с первоисточником. Если они совпадают, то отправляют в ГАС «Выборы».

Добавим, что QR-код – это двумерный штрихкод. В нем кодируется разнообразная информация, состоящая из символов, включая кириллицу, цифры и спецсимволы. Зашифровывается в виде графического изображения. Основное достоинство QR-кода — это легкое распознавание сканирующим оборудованием, что дает возможность использования в торговле, производстве, логистике.

Напомним, что в практике ЦИК России встречи с руководством избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по итогам выборов в единые дни голосования являются традиционными.