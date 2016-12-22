Андрей Турчак обсудил с депутатами облсобрания итоги работы согласительной комиссии по бюджету-2017

14:14, 22 декабря 2016, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и депутаты регионального парламента обсудили итоги работы согласительной комиссии по доработке проекта закона о бюджете области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-спикер Собрания Борис Полозов рассказал главе региона, что согласительная комиссия провела четыре заседания и, в первую очередь, рассмотрела статьи бюджета, которые касались исполнения наказов избирателей. Кроме того, члены комиссии составили таблицу поправок к главному финансовому документу области. Далее работа над законопроектом продолжится в профильном комитете Собрания, а 26 декабря состоится второе и третье чтение бюджета.

В свою очередь губернатор поблагодарил согласительную комиссию за активную работу. «Не все поправки нашли отражение в проекте бюджета. В первую очередь, это связано с финансовыми ограничениями, а не с нежеланием или непониманием целесообразности и важности того или иного предложения», — сказал А. Турчак. Он также выразил уверенность в том, что в ходе исполнения бюджета 2017 года и внесения изменений в закон пожелания депутатов и их избирателей будут учтены. Свои прямые обязательства перед жителями региона по выплате заработной платы и мер социальной поддержки область выполнит, добавил губернатор.

Отдельно Андрей Турчак остановился на доходной части бюджета региона на 2017 год. «Мы должны понимать, что в течение года как минимум 5 млрд рублей дополнительно поступят в Псковскую область из федерального бюджета. За счет этих средств мы реализуем ряд крупных проектов, которые изначально областной бюджет не потянул бы», — отметил он.

Что касается предстоящего рассмотрения бюджета Псковской области на 2017 год во втором и третьем чтениях и бюджетного послания, которое не состоялось в этом году в силу объективных причин, глава региона предложил выделить на внеочередной сессии время для обсуждения финансового документа. А. Турчак заверил, что у каждой фракции будет возможность задать интересующие вопросы по законопроекту и получить на них ответы, а также высказать свою позицию по бюджету-2017.