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Общество

Комитет по законодательству принял решения по профильным вопросам предстоящей сессии Псковского облсобрания

Комитет по законодательству и экономической политике принял решения по всем профильным законопроектам и проектам постановлений, включенных в повестку пятой сессии Псковского областного Собрания, назначенной на 26 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Так, члены комитета большинством голосов рекомендовали принять во втором и третьем окончательном чтении проект закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Также депутаты поддержали проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области о статусе лиц, замещающих муниципальные должности». Документ устанавливает право муниципальных образований расширить перечень гарантий, для лиц, замещающих муниципальные должности. Установление гарантии не является обязанностью представительных органов местного самоуправления. Принятие решения об установлении гарантии, которая финансируется исключительно за счет собственных средств местного бюджета, обусловлено финансовыми возможностями местного бюджета. «Для местного самоуправления эти поправки очень нужны», – отметил председатель комитета Владимир Яников.

Поддержку членов комитета получил проект закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Псковской области «О комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Псковского областного Собрания депутатов». Поправка, инициированная депутатом Юрием Сорокиным, продиктована новой нормой федерального законодательства. В текст регионального закона предлагается внести уточнение, касающееся подачи депутатами ежегодных деклараций о доходах – обязанность проинформировать граждан посредством официального печатного издания Собрания о том, что депутат подал недостоверные либо неполные сведения о своих доходах, наступает только в том, случае, если неточность в декларации была заведомо преднамеренной и не связана с техническими ошибками.

Кроме того, комитет по законодательству и местному самоуправлению согласовал проект постановления «О внесении изменений в Правила депутатской этики депутатов Псковского областного Собрания депутатов». Предложенные правки носят технический характер и не вносят изменений в деятельность парламентариев.

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