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Общество

В Пскове проходит презентация проекта по профориентации школьников с участием известного дизайнера

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса совместно с известным дизайнером из Санкт-Петербурга Алиной Герман реализует социальный проект «Большое будущее» по профориентации подростков и подготовке специалистов для швейных предприятий региона. Презентация проекта проходит сегодня, 22 декабря, в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии принимают участие около 60 детей из разных школ города. Они встретятся с идейным вдохновителем проекта Алиной Герман и с руководителем Псковской швейной фабрики «Славянка» Еленой Косенковой.

«Проект направлен на усиление значимости среднего профессионального образования, повышение качества подготовки специалистов, развитие личностного потенциала и роста престижа профессий швейного производства. Главная цель мероприятия — сориентировать выпускников на получение профобразования на примере успешных в своем деле людей, определить ответственность за выбор профессии и свое будущее. В настоящее время школьники старших классов проявляют большой интерес к шитью, дизайну. Сейчас это модно и востребовано», — отметили в Государственном управлении образования.

На базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса планируется создание «Арт-школы», куда будут приглашать с лекциями людей, которые многого добились в жизни и в профессии. Сама Алина Герман также будет проводить занятия и мастер-классы, рассказывать о новейших технологиях в отрасли.

Задача проекта — заинтересовать молодежь, дать востребованную и интересную профессию, помочь реализовать себя в своем регионе, сказала Алина Герман.

Добавим, Алина Герман родилась в Санкт-Петербурге. Она начала работать в сфере моды с 16 лет, в начале 2000-х, в качестве стилиста клипов популярных российских групп. В 2004 году А. Герман дебютировала как дизайнер на подиумах петербургского «Дефиле на Неве» с коллекцией «Отпечатки», которая сразу же стала сенсацией и заставила всех говорить о новом имени в fashion-индустрии. Следующим серьезным шагом в ее карьере стало открытие мультибрендового бутика ИКРА by Alina German и творческой лаборатории, где дизайнер в дальнейшем создает новые коллекции pret-a-porter и свадебные платья Happyness. Алина Герман не раз становилась лауреатом различных премий, в числе которых Fashion Person Awards телеканала Fashion TV.

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