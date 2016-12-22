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Политика

Александр Котов предложил сократить численность регионального политсовета «Единой России»

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов выступил с отчетом о работе на этом посту за последние четыре года в ходе отчетно-выборной конференции партии сегодня, 22 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, региональное партийное отделение за это время приняло участие в выборах всех уровней, существенно продвинулось в развитии партийных проектов и удержало позиции ведущей политической силы региона.

«Залогом хорошего результата является системный подход. Выстроена чёткая система ежедневного и ежемесячного планирование. Всё это позволяет находиться в постоянной готовности к решению как плановых, так и внеплановых задач», - заявил Александр Котов.

Он напомнил, что по уставу ежегодно политсовет «ЕР» ротируется на 10%. Через процедуру ротации прошли за это время 21 член партии . Александр Котов отметил, что сейчас состав регионального политсовета составляет 54 человека. При этом по годам средняя посещаемость варьировалась в пределах 37 человек. Поэтому секретарь регионального отделения призвал серьезнее относится к формированию персонального состава и подумать над сокращением его численности до тех самых 37 человек.

Также призвал активизировать деятельность 6 комиссий и 2 рабочие группы политсовета.

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