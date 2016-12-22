В псковском кафе на Кузбасской Дивизии подростку продали пиво

14:55, 22 декабря 2016, ПАИ

В Пскове в кафе по улице Кузбасской Дивизии сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову и ПДН выявили факт продажи пива подростку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции напомнили, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, которая не допускается несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.