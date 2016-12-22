0
10:32
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
10:18
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор
11:09
В результате ДТП в Невельском районе погибли двое водителей автомобилей «Нива»
09:30
В Великих Луках полиция задержала игроков и крупье подпольного казино
09:13
На главу Гдовского района завели уголовное дело за незаконную продажу участка жене
21:43
В Пскове на улице Чудская произошло ДТП с участием пешехода
20:14
Посол России в Турции умер после покушения
Еще новости
Происшествия

В псковском кафе на Кузбасской Дивизии подростку продали пиво

В Пскове в кафе по улице Кузбасской Дивизии сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову и ПДН выявили факт продажи пива подростку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полиции напомнили, что действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, которая не допускается несовершеннолетним. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении  покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
22 декабря 2016
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор
22 декабря 2016
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор 15
В результате ДТП в Невельском районе погибли двое водителей автомобилей «Нива»
21 декабря 2016
В результате ДТП в Невельском районе погибли двое водителей автомобилей «Нива»
В Великих Луках полиция задержала игроков и крупье подпольного казино
20 декабря 2016
В Великих Луках полиция задержала игроков и крупье подпольного казино
На главу Гдовского района завели уголовное дело за незаконную продажу участка жене
20 декабря 2016
На главу Гдовского района завели уголовное дело за незаконную продажу участка жене
В Пскове на улице Чудская произошло ДТП с участием пешехода
19 декабря 2016
В Пскове на улице Чудская произошло ДТП с участием пешехода
Посол России в Турции умер после покушения
19 декабря 2016
Посол России в Турции умер после покушения 21
Почти два миллиона рублей вынес грабитель из финансового учреждения в Великих Луках
17 декабря 2016
Почти два миллиона рублей вынес грабитель из финансового учреждения в Великих Луках

Идет загрузка...