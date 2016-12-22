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В Псковской области растет численность «Единой России»

Рост численности членов партии в области отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он рассказал сегодня, 22 декабря, в ходе отчетно-выборной конференции партии.

По словам Александра Котова, в 2012 году в области насчитывалось 10723 члена партии, в 2016 году - 11007. Наибольший прирост наблюдается в Пскове, Великих Луках, Гдове, Дедовичах, Невеле и Острове.

Особую благодарность Александр Котов выразил руководству гдовского отделения, которое «приняло его не в лучший период существования», но сумело даже увеличить ряды.

Также в период с 2012 по 2016 годы увеличилось число первичных отделений «ЕР» с 562 до 575. Он отметил, что ещё есть избирательные участки, где нет первичных отделений, что вызвано их удалённостью, малонаселённостью и труднодоступностью.

По словам Александра Котова, сейчас идёт процесс формирования местных исполкомов и сказал, что нужно стремиться к тому, чтобы руководители этих исполкомов работали на постоянной профессиональной основе, не совмещая такую работу с другой деятельностью. По его мнению, это должно положительно сказаться на качестве работы партии.

Секретарь регионального отделения также отметил, что с каждым годом совершенствуется механизм внутрипартийного голосования, что позволило привлечь к процедуре всё больше граждан. «Наша партия - единственная партия в России, которая формирует свои избирательные списки по результатам внутрипартийного голосования», - подчеркнул он.

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