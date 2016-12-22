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Экономика

Псковских бизнесменов приглашают на семинар по вопросам контрольно-надзорной деятельности

Предпринимателей приглашают принять участие в семинаре-совещании на тему «Деятельность контрольно-надзорных органов. Вопросы, связанные с организацией и проведением государственного контроля (надзора) в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства». Мероприятие состоится 26 декабря в 14:00 в актовом зале Великолукской центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского (улица Пионерская, 7). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена региона.

Семинар организован по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадия Мурылева.  Совещание пройдет с участием представителей прокуратуры области, регионального управления МЧС, управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, УМВД, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в Псковской области, УФССП, администрации города Великие Луки, общественных объединений.

Вход свободный, дополнительная информация и предварительная регистрация возможна по телефону 72-42-12, а также по адресу электронной почты: pskov@ombudsmanbiz.ru.
 

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