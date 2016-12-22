Александр Котов: Изменяется подход к реализации партийных проектов «Единой России»

15:10, 22 декабря 2016, ПАИ

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов отметил, что «начиная с этого года, изменяется подход к реализации партийных проектов». Об этом с конференции регионального отеделения передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Единая Россия» ведёт переговоры с правительством о финансировании новых проектов о развитие культуры в малых городах и сёлах, поддержке муниципальных театров, поддержке благоустройства в таких городах», - отметил Александр Котов и добавил, что в регионе уже реализуются проекты «Сельский ДК», «Благоустройство дворовых территорий».

Говоря о партийных проектах, Александр Котов отметил что в рамках нового проекта «Знак качества» три псковских предприятия получили звезду качества - Великолукский мясокомбинат, «Славянка» и Порховский сыродельный и маслодельный завод. По спортивному проекту напомнил, что был открыт «Олимп» в Борисовичах, ФОК открытого типа на острове Дятлинка в Великих Луках, бассейн «Универсант» и т. д. Отметил, что активно работают другие проекты.

«Кроме того, ежегодно растёт процент сторонников партии в Псковской области. За отчётный период количество сторонников партии выросло с 2048 человек до 3411 человек», - уточнил Александр Котов.

В завершение выступления он напомнил, что в 2017 году «Единую Россию» ожидают выборы семи глав районов, депутатов Псковской и Великолукский гордум и других представительных органов — всего более 400 мандатов .

«Я думаю, мы сможем показать хороший результат — по крайней мере у нас для этого есть все предпосылки», - заключил он.