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Андрей Турчак: Предстоит большой избирательный цикл, то, что было в 2016 году - лишь тренировка

В ходе избирательной кампании 2016 года Псковское региональное отделение «Единой России» добилось «небывалого успеха», завоевав 33 мандата в областном заксобрании. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такую оценку прошедшим выборам глава региона дал сегодня, 22 декабря, в ходе областной отчетно-выборной конференции «ЕР». «Наши граждане послал недвусмысленный сигнал: они против потрясений и разборок, они ждут от власти конструктивной работы», - добавил он.

«Прошедшая кампания впервые в новейшей истории была достаточно жесткой, иногда выходящей за грани человеческих приличий – некоторым даже не остановиться после сентября», - также заявил Андрей Турчак.

«Предстоит большой избирательный цикл, то, что было в 2016 году - лишь тренировка. А затем практически через год мы окажемся в самой главной кампании нового политического цикла — кампании по выборам президента РФ», - напомнил губернатор.

Он считает, что костяк руководящих органов до окончания этого цикла «должен оставаться на своих местах». «Прежде всего я говорю о секретаре регионального отделения, секретарях городских отделений и отделений в ключевых районах»,  -  пояснил Андрей Турчак.

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