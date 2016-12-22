Губернатор выразил надежду, что у псковских единороссов появится «яркая и интересная газета»

15:25, 22 декабря 2016, ПАИ

Псковским единороссам нужно «существенным образом усилить образовательную работу с молодёжью, заниматься этим не перед выборами, а на постоянной основе». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил сегодня, 22 декабря, на отчетно-выборной конференции Псковского регионального отделения «Единой России».

«Критерием эффективности такой работы должен стать поток выступлений, публикаций в региональных СМИ», - заявил он, выразив надежду, что наконец-то появится яркая и интересная газета местного отделения партии.

Кроме того, губернатор призвал активизировать работу с НКО и общественниками, помогать «создавать им свои истории успеха в их повседневной деятельности, даже если их работа носит критический характер по отношении к исполнительной власти». «ЕР» не имеет права говорить только о хорошем, замалчивать или отдавать какие-то проблемные вопросы на откуп нашим оппонентам», - добавил Андрей Турчак.