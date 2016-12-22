Глава Пскова о реконструкции «Машиностроителя»: Мы рассчитываем на прием соревнований в масштабе страны

15:46, 22 декабря 2016, ПАИ

22 декабря глава города Пскова Иван Цецерский обсудил бюджет города на 2017 год с представителями сферы спорта. В нем приняли участие заместитель главы города Игорь Сиротин, заместитель главы администрации Мария Михайлова, начальник финансового управления Тамара Винт, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Николай Иванов, председатель думского бюджетного комитета Евгений Самуйлов, депутаты, директора спортивных школ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи рассказал о достижениях и основных показателях в своей сфере и поделился тем, что волнует бюджетополучателей. «2016 год наша отрасль заканчивает достойно: по спортивным достижениям, выполнению муниципального задания и осуществлению календарного плана. Проведено более 250 городских мероприятий, много выездов на спортивные соревнования в другие города. Бюджет отрасли в этом году составил более 127 млн рублей. Частично выполнен капремонт в лагере «Нептун» на 970 тысяч рублей, в детско-юношеской спортивной школе «Ника» отремонтирована кровля на 200 тысяч рублей», - доложил Николай Иванов.

На 2017 год бюджет сохраняется в тех же параметрах, и есть понимание, отметил он, что следующий год будет сложным в плане финансирования. По словам Н. Иванова, острая необходимость есть в дополнительных средствах на обновление двух загородных муниципальных лагерей: в «Нептуне» требуется завершить ремонт, в том числе сделать 2-ю очередь водопровода, и устранить предписания контрольно-надзорных органов (более 4 млн рублей), в «Радуге» необходимо оборудовать туалеты на сумму 3,2 млн рублей. Мария Михайлова добавила: «В «Радуге» дети отдыхают в три смены, с такими туалетами нам лагерь будет не открыть. После проведения конкурса сумма может снизиться».

Кроме того, требуется приобретение спортивного инвентаря по учреждениям спорта на общую сумму 1,7 млн рублей, последние пять лет инвентарь не покупался. Также нужно поэтапно начать ремонт 1-го и 2 этажа детско-юношеской спортивной школы «Мастер» (общая сумма - более 10 млн рублей), проектно-сметная документация готова, и нельзя допустить, чтобы она устарела.

«Горячие вопросы, как в случае с «Нептуном» и «Радугой», надо решать!» - подчеркнул Иван Цецерский и поручил рассмотреть возможность сделать передвижки средств внутри бюджета с третьего на второй квартал, чтобы поддержать сферу и открыть лагеря вовремя. «Я помечаю себе, это будет предметом детального обсуждения в более узком составе», - подчеркнул он.

Также глава города назвал капитальный ремонт стадиона «Машиностроитель» главным приоритетом в следующем году: «Это центральный объект спорта в нашем городе, на его реконструкцию в виде софинансирования требуется 17 млн рублей городских средств, это тяжеловес, его ремонт в какой-то степени будет произведен в ущерб вашим расходам, но стадион станет подспорьем всему городу, мы рассчитываем на прием соревнований в масштабе страны».

Участники встречи обсудили вопрос временного размещения секций, которые проводят занятия на стадионе, после его закрытия на реконструкцию. Николай Иванов отметил, что хотелось бы использовать свободную базу школ. Мария Михайлова уточнила, что сейчас идет анализ графиков, после чего будут приняты организационные решения. «Ресурсы внутренние, которые есть в городе, должны использоваться максимально. Хорошая спортбаза есть в нашей дивизии, и командир готов помогать»,- выступил с предложением И. Цецерский.

Зампредседателя спорткомитета поблагодарил главу Пскова и администрацию города за то, что всегда вникали в потребности отрасли и старались помогать.

Директор Молодёжного центра Виктор Рулев заметил, что в условиях небольшого финансирования их направления деятельности за 2016 год удалось провести на 30 мероприятий больше, чем в предыдущем году, с охватом аудитории до 16 тысяч человек.

Иван Цецерский поблагодарил всех за успешную работу и отметил энтузиазм, с которым представители сферы справляются с поставленными задачами.