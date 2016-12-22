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Политика

Большая часть вопросов, с которыми псковичи обращаются в общественную приёмную «Единой России», связана с ЖКХ

33% вопросов, с которыми псковичи обращаются в общественную приёмную «Единой России», связаны с ЖКХ. Об этом на конференции 22 декабря сообщил руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, заместитель секретаря регионального отделения партии, вице-спикер областного Собрания Борис Полозов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Полозов напомнил, что региональная общественная приёмная председателя партии открылась в Пскове 28 августа 2008 года. За отчётный период (с 2012 года) в региональную приёмную обратились 2136 человек, в районные приёмные партии — более 6000 человек. Зарегистрировано также около 7000 обращений по телефону.

По статистике 33% вопросов связаны ЖКХ, 15% касаются соцобеспечения, 12% - вопросы здравоохранения, 11% - жильё, 6% - промышленость, стротельство, транспорт и связь, 4% - сельское хозяйство, 3% - финансово-экономические вопросы, 3% - вопросы деятельности правоохранительных органов, 3% — образование.

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