Два кандидата претендуют на пост секретаря Псковского регионального отделения «ЕР»

16:10, 22 декабря 2016, ПАИ

Кандидатуры спикера Псковского областного Собрания Александра Котова и его заместителя Виктора Антонова выдвинуты на выборы секретаря Псковского регионального отделения «Единой России». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с отчетно-выборной конференции «ЕР», которая проходит сегодня, 22 декабря.

Напомним, Александр Котов был избран секретарем Псковского регионального отделения «Единой России» в декабре 2012 года.